Перетнути кордон з ЄС буде простіше — коли запрацює нова схема

Паспортний контроль. Фото ілюстративне: Reuters

У 2024 році ЄС запустить нову систему перетину кордону — Європейську систему інформації та авторизації подорожей (ETIAS). Її запуск переносили декілька разів через технічні причини.

Про це повідомляє видання Euronews Travel.

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Як працює система

Відомо, що систему планували запустити у 2022 році. Згодом, запуск перенесли на травень 2023 року, а потім — на кінець року.

Однак, деякі частини системи запрацюють вже наприкінці 2024 року.

Повідомляється, що мета системи полягає в тому, або самостійно сканувати свої паспорти в кіосках самообслуговування на кордоні ЄС.

Відтак, система реєструватиме ім’я мандрівника, його біометричні дані, а також дату та місце в’їзду та виїзду. Результати сканування обличчя та відбитків пальців будуть зберігати в електронній базі впродовж трьох років після кожної поїздки.

На які країни не поширюються зміни

Водночас, зміни не стосуються володарів довгострокових віз чи законних резидентів.

Варто зазначити, що система не поширюєтся на країни-члени ЄС, як Ірландію та Кіпр, а також чотири країни Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Нагадаємо, юристи розповіли про зміни в виїзді за кордон дітей під час війни.

Додамо, що попри заборону на перетин кордону чоловіками призовного віку, законодавством були встановлені певні категорії, які мають право покидати територію України, до прикладу, через стан здоров'я, сімейні обставини або професію. А нещодавно до переліку додали нову категорію українців.