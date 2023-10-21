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Пересечь границу с ЕС будет проще — когда заработает новая схема

21 октября 2023 17:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Пересечь границу с ЕС будет проще — когда заработает новая схема
Паспортный контроль. Фото иллюстративное: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В 2024 году ЕС запустит новую систему пересечения границы — Европейскую систему информации и авторизации путешествий (ETIAS). Ее запуск переносили несколько раз по техническим причинам.

Об этом сообщает издание Euronews Travel.

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Как работает система

Известно, что систему планировали запустить в 2022 году. Впоследствии запуск перенесли на май 2023 года, а затем — на конец года.

Однако некоторые части системы заработают уже в конце 2024 года.

Сообщается, что цель системы состоит в том, чтобы самостоятельно сканировать свои паспорта в киосках самообслуживания на границе ЕС.

Система будет регистрировать имя путешественника, его биометрические данные, а также дату и место въезда и выезда. Результаты сканирования лица и отпечатков пальцев будут храниться в электронной базе в течение трех лет после каждой поездки.

На какие страны не распространяются изменения

В то же время изменения не касаются обладателей долгосрочных виз или законных резидентов.

Следует отметить, что система не распространяется на страны-члены ЕС, как Ирландию и Кипр, а также четыре страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Напомним, юристы рассказали об изменениях в выезде за границу детей во время войны.

Добавим, что, несмотря на запрет на пересечение границы мужчинами призывного возраста, законодательством были установлены определенные категории, имеющие право покидать территорию Украины, к примеру, из-за состояния здоровья, семейных обстоятельств или профессии. А недавно в перечень добавили новую категорию украинцев.

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