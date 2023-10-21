Аэропорт "Борисполь" в Киеве готовят к работе — когда готовы возобновить авиарейсы

Аэропорт "Борисполь". Фото иллюстративное: google

Международный аэропорт "Борисполь" в Киеве готов начать свою работу уже через месяц после окончания войны. Сейчас там идет работа над возвращением в нормальный режим.

Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский в интервью для издания Politico.

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Подготовка аэропорта "Борисполь"

"Мы не хотим тратить один-два года на размышления: "Что мы будем делать после войны?" Мы предпринимаем все необходимые действия, чтобы как можно быстрее получить рейсы. Нам удалось устранить все повреждения. Мы готовы начать работу в кратчайшие сроки", — сказал Дубревский.

По словам генерального директора, сейчас идет работа над возвращением в нормальный режим. В частности, аэропорту удалось сохранить подавляющее большинство персонала и заключить соглашения с рядом авиакомпаний.

Дубревский отмечает, что на содержание работников, а также на электроэнергию в "Борисполе" тратят 3,2 миллиона евро ежемесячно. К тому же 1,8 миллиона евро потратили на ремонт инфраструктуры, которую повредили российские оккупанты.

Авиарейсы после войны

Гендиректор считает, что после войны увеличится количество грузовых рейсов, связанных с послевоенным восстановлением страны. Параллельно будет развиваться и туризм.

"Мы предполагаем, что после войны многие люди из международного сообщества приедут в Украину, чтобы увидеть воочию наших героев и пожать им руку, и увидеть страну героев, которые так мужественно защищали наши европейские ценности", — сказал Дубревский.

Напомним, в 2024 году ЕС запустит новую систему пересечения границы — Европейскую систему информации и авторизации путешествий (ETIAS). Ее запуск переносили несколько раз по техническим причинам.