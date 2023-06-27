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Топ отруйних кімнатних рослин, про які ви не здогадувалися

27 червня 2023 06:33
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Ці рослини можуть викликати отруєння в дітей та тварин
Дівчина саджає квіти. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Багато рослин, які продукують кисень в приміщенні, це гарно, але не всі рослини однаково корисні. Більш того, більшість з них взагалі отруйні для організму

Редакція Новини.LIVE зібрала для вас добірку отруйних домашніх рослин. 

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Азалія 

Азалію називають королевою кімнатних рослин за її надзвичайну красу та примхливість. Але азалія це ще й небезпечна рослина, листя якої містять небезпечну речовину — глікозид. При потраплянні до організму ця речовина викликає отруєння, а згодом аритмію та смерть. Однак варто зазначити, що смерть виникає тільки при вживанні значної кількості глікозиду. 

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Рослина азалія. Фото: google

Де розміщувати азалію?

У будь якому випадку краще розмішувати горщики в місцях, недоступних для дітей та домашніх тварин. 

Дифенбахія 

Ця рослина здатна покращувати хімічний склад повітря в приміщеннях. Але поспішати ставити її в дитячу кімнату чи спальню не слід, сік рослини отруйний, особливо той, що міститься в стеблі. Він може спровокувати серйозні порушення травлення та дихання, а також викликати опіки при потраплянні на шкіру. 

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Рослина дифенбахія. Фото: google

Якщо ця рослина є у вас вдома, краще доглядати за нею в рукавичках. 

Молочай 

Схожі на кактуси види молочаю дійсно отруйні, а сік рослини може викликати опіки. А при потраплянні до рота може спричинити нудоту, запаморочення, діарею та опіки слизвої оболонки.

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Рослина молочай. Фото: google

Аденіум 

Дуже гарний сукулент, ще відомий за назвою "троянда пустелі". Головна її окраса — ароматні квіти. Рослина не вимагає особливого догляду, тому користується великою популярністю у квіткарів. Але далеко не всі знають, що ця рослина може представляти серйозну загрозу для навколишніх. Особливо небезпечний сік. Племінні громади в Африці навіть використовували його для обробки наконечників стріл. 

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Рослина аденіум. Фото: google

Антуріум 

Сік цієї квітки з сімейства ароїдних містить солі щавлевої кислоти. Потрапивши на шкіру, сік може викликати сильне почервоніння, печію та болісний свербіж. Якщо сік антуріуму випадково потрапить всередину, він може викликати набряклість гортані та незначний опік верхніх органів травлення. Поводитися з рослиною слід обережно та тримати подалі від маленьких дітей. 

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Рослина антуріум. Фото: google

Олеандр 

Ця квітка також відома як ароматне джерело добробуту. На жаль, олеандр надзвичайно отруйни, при потраплянні в організм людини його соку може розвинутися аритмія та блокада серцевої провідності. Таке явище виникає через глікозид, який міститься в рослині. Також під час цвітіння сильний аромат може провокувати запаморочення та мігрень. Тому краще тримати його в добре провітрюваних приміщеннях. 

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Рослина олеандр. Фото: google

Плющ 

Плющ рекомендують тримати в сирих приміщеннях, щоб позбутися цвілі та грибків. Крім того, шанс захворіти простудними захворюваннями різко знижується, якщо в будинку росте плющ. Однак при всіх корисних властивостях це надзвичайно отруйна рослина настільки, що необережне поводження з нею може призвести до смерті. 

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Рослина плющ. Фото: google

Фікус 

Один з найпопулярніших кімнатних рослин, його не можна категорично назвати отруйною рослиною, але він є небезпечним алергеном. Його можна розводити в будинку, але потрібно дотримуватися заходів безпеки, особливо остерігатися потрапляння соку на шкірі. 

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Рослина фікус. Фото: google

Пуансетія 

Її вважають талісманом Різдва, оскільки зацвітає вона взимку. Це яскрава рослина, квітка якої нагадують зірку. Між тим в стеблах цієї рослини міститься пекучий молочний сік. Потрапивши в очі чи ротову порожнину, він може викликати серйозний опік. Тому працювати з пуансетією без рукавичок не рекомендується. 

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Рослина пуансетія. Фото: google

Амараліс 

Ще одна рослина, краса якої дуже оманлива. Основна небезпека в цибулині. Наслідки контакту з нею — це блювота при потраплянні соку в середину. Також якщо лист надламався і з нього виступив сік, слід відразу вимити руки та не торкатися очей. 

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Рослина амараліс. Фото: google

Раніше ми писали, якими хворобами можна захворіти від кондиціонера, помилки при використанні.

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