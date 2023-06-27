Эти растения могут вызвать отравление у детей и животных

Девушка сажает цветы. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Многие растения, продуцирующие кислород в помещении, это хорошо, но не все растения одинаково полезны. Более того, большинство из них вообще ядовиты для организма.

Редакция Новини.LIVE собрала для вас подборку ядовитых домашних растений.

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Азалия

Азалию называют королевой комнатных растений за ее необыкновенную красоту и капризность. Но азалия — это еще и опасное растение, листья которого содержат опасное вещество — гликозид. При попадании в организм это вещество вызывает отравление, а затем аритмию и смерть. Однако следует отметить, что смерть возникает только при употреблении значительного количества гликозида.

Растение азалия. Фото: google

Где размещать азалию?

В любом случае лучше размешивать горшки в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Дифенбахия

Это растение способно улучшать химический состав воздуха в помещениях. Но спешить ставить ее в детскую или спальню не следует, сок растения ядовит, особенно содержащийся в стебле. Он может спровоцировать серьезные нарушения пищеварения и дыхания, а также вызывать ожоги при попадании на кожу.

Растение дифенбахия. Фото: google

Если это растение есть у вас дома, лучше ухаживать за ним в перчатках.

Молочай

Похожие на кактусы виды молочая действительно ядовиты, а сок растения может вызвать ожоги. А при попадании в рот может вызвать тошноту, головокружение, диарею и ожоги слизистой.

Растение молочай. Фото: google

Адениум

Очень хороший суккулент, еще известный под названием "роза пустыни". Главное ее украшение — ароматные цветы. Растение не требует особого ухода, поэтому пользуется большой популярностью у цветоводов. Но далеко не все знают, что это растение может представлять серьезную угрозу для окружающих. Особенно опасный сок. Племенные общины в Африке даже использовали его для обработки наконечников стрел.

Растение адениум. Фото: google

Антуриум

Сок этого цветка из семейства ароидных содержит соли щавелевой кислоты. Попавший на кожу сок может вызвать сильное покраснение, изжогу и болезненный зуд. Если сок антуриума попадет внутрь, он может вызвать отечность гортани и незначительный ожог верхних органов пищеварения. Обращаться с растением следует осторожно и держать подальше от маленьких детей.

Растение антуриум. Фото: google

Олеандр

Этот цветок также известен как ароматный источник благосостояния. К сожалению, олеандр очень ядовит, при попадании в организм человека его сока может развиться аритмия и блокада сердечной проводимости. Такое явление возникает из-за гликозида, содержащегося в растении. Также во время цветения сильный аромат может вызвать головокружение и мигрень. Поэтому лучше держать его в хорошо проветриваемых помещениях.

Растение олеандр. Фото: google

Плющ

Плющ рекомендуют держать в сырых помещениях, чтобы избавиться от плесени и грибков. Кроме того, шанс заболеть простудными заболеваниями резко снижается, если в доме растет плющ. Одно при всех полезных свойствах, это чрезвычайно ядовитое растение, настолько, что неизбранное обращение с ним может привести к смерти.

Растение плющ. Фото: google

Фикус

Одно из самых популярных комнатных растений, его нельзя категорически назвать ядовитым растением, но оно является опасным аллергеном. Его можно разводить в доме, но нужно соблюдать меры безопасности, особенно опасаться попадания сока на кожу.

Растение фикус. Фото: google

Пуансетия

Ее считают талисманом Рождества потому, что она зацветает зимой. Это яркое растение, цветок которого напоминает звезду. Между тем в стеблях этого растения содержится жгучий молочный сок. Попав в глаза или полость рта, он может вызвать серьезный ожог. Поэтому работать с пуансетией без перчаток не рекомендуется.

Растение пуансетия. Фото: google

Аморалис

Еще одно растение, красота которого очень обманчива. Основная опасность в луковице. Последствия контакта с ней — это рвота при попадании сока внутрь. Также если лист надломился и из него выступил сок, следует сразу вымыть руки и не касаться глаз.

Растение амаралис. Фото: google

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