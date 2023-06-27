Эти растения могут вызвать отравление у детей и животных

Топ ядовитых комнатных растений, о которых вы не догадывались
Многие растения, продуцирующие кислород в помещении, это хорошо, но не все растения одинаково полезны. Более того, большинство из них вообще ядовиты для организма.
Редакция Новини.LIVE собрала для вас подборку ядовитых домашних растений.
Азалия
Азалию называют королевой комнатных растений за ее необыкновенную красоту и капризность. Но азалия — это еще и опасное растение, листья которого содержат опасное вещество — гликозид. При попадании в организм это вещество вызывает отравление, а затем аритмию и смерть. Однако следует отметить, что смерть возникает только при употреблении значительного количества гликозида.
Где размещать азалию?
В любом случае лучше размешивать горшки в местах, недоступных для детей и домашних животных.
Дифенбахия
Это растение способно улучшать химический состав воздуха в помещениях. Но спешить ставить ее в детскую или спальню не следует, сок растения ядовит, особенно содержащийся в стебле. Он может спровоцировать серьезные нарушения пищеварения и дыхания, а также вызывать ожоги при попадании на кожу.
Если это растение есть у вас дома, лучше ухаживать за ним в перчатках.
Молочай
Похожие на кактусы виды молочая действительно ядовиты, а сок растения может вызвать ожоги. А при попадании в рот может вызвать тошноту, головокружение, диарею и ожоги слизистой.
Адениум
Очень хороший суккулент, еще известный под названием "роза пустыни". Главное ее украшение — ароматные цветы. Растение не требует особого ухода, поэтому пользуется большой популярностью у цветоводов. Но далеко не все знают, что это растение может представлять серьезную угрозу для окружающих. Особенно опасный сок. Племенные общины в Африке даже использовали его для обработки наконечников стрел.
Антуриум
Сок этого цветка из семейства ароидных содержит соли щавелевой кислоты. Попавший на кожу сок может вызвать сильное покраснение, изжогу и болезненный зуд. Если сок антуриума попадет внутрь, он может вызвать отечность гортани и незначительный ожог верхних органов пищеварения. Обращаться с растением следует осторожно и держать подальше от маленьких детей.
Олеандр
Этот цветок также известен как ароматный источник благосостояния. К сожалению, олеандр очень ядовит, при попадании в организм человека его сока может развиться аритмия и блокада сердечной проводимости. Такое явление возникает из-за гликозида, содержащегося в растении. Также во время цветения сильный аромат может вызвать головокружение и мигрень. Поэтому лучше держать его в хорошо проветриваемых помещениях.
Плющ
Плющ рекомендуют держать в сырых помещениях, чтобы избавиться от плесени и грибков. Кроме того, шанс заболеть простудными заболеваниями резко снижается, если в доме растет плющ. Одно при всех полезных свойствах, это чрезвычайно ядовитое растение, настолько, что неизбранное обращение с ним может привести к смерти.
Фикус
Одно из самых популярных комнатных растений, его нельзя категорически назвать ядовитым растением, но оно является опасным аллергеном. Его можно разводить в доме, но нужно соблюдать меры безопасности, особенно опасаться попадания сока на кожу.
Пуансетия
Ее считают талисманом Рождества потому, что она зацветает зимой. Это яркое растение, цветок которого напоминает звезду. Между тем в стеблях этого растения содержится жгучий молочный сок. Попав в глаза или полость рта, он может вызвать серьезный ожог. Поэтому работать с пуансетией без перчаток не рекомендуется.
Аморалис
Еще одно растение, красота которого очень обманчива. Основная опасность в луковице. Последствия контакта с ней — это рвота при попадании сока внутрь. Также если лист надломился и из него выступил сок, следует сразу вымыть руки и не касаться глаз.
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