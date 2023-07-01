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ТОП-7 поширених міфів про догляд за кішками, в які не варто вірити

1 липня 2023 12:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ТОП-7 поширених міфів про догляд за кішками, в які не варто вірити
Кіт лежить на ліжку. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В інтернеті часто поширюється інформація, як правильно доглядати за кішками. Однак деякі поради можуть бути небезпечними для ваших домашніх улюбленців.

Новини.LIVE розповість міфи про догляд за кішками.

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Кішки можуть довго бути без компанії

Інколи господарі домашніх улюбленців вважають, що кішки — це незалежні тварини, яким не потрібно багато уваги. Однак вони також цінують товариство людини та потребують ласки. Експерти кажуть, що кішок можна залишати наодинці максимум на 24 години, але важливо враховувати стан здоров'я та вік. 

Деякі кішки стикаються з тривогою розлуки. Її можна помітити за такими ознаками: 

  • надмірне нявкання;
  • відмова від їжі та води, коли господаря немає поруч;
  • часте сечовипускання в невідповідних місцях;
  • блювота;
  • постійне вилизування;
  • деструктивна поведінка;
  • бурхливі вітання, коли господар повертається додому.

Експерти радять створити для домашніх улюбленців простір для ігор. 

Кот
Кіт. Фото: Pexels

Молоко корисне для котів

Більшість котів не переносять лактозу, яка є в молоці. В їхньому кишківнику немає ферменту для її перетравлення. Молоко може викликати блювоту, діарею та біль в животі. Не варто підгодовувати кота молоком, адже це може спричинити серйозні проблеми з його здоров'ям. 

Домашніх улюбленців потрібно випускати на вулицю погуляти

Домашні кішки живуть приблизно 15-17 років, а бездомні — лише 2-5. Міське середовище небезпечне для тварин. Вона може потрапити під колеса машини, з'їсти зіпсовані продукти або ж заблукати. 

Якщо у вас активний улюбленець, то виводьте його на прогулянки лише на повідку. 

Через кастрацію коти швидко товстіють

Будь-які тварини набирають зайві кілограми, коли багато їдять та мало рухаються. Стерилізація чи кастрація на це не впливають

Найімовірніше, міф поширюють через те, що операцію часто проводять уже підрослим вихованцям. Вони не потребують такої кількості калорій, як кошенята, і якщо продовжують харчуватися як раніше, то поправляються. 

Кот
Кіт. Фото: Pexels

Коти не вимагають особливого догляду

Господарю кота важливо правильно організувати простір у квартирі. Наприклад, підібрати кігтеточки, облаштувати туалет та місце для харчування. 

Деякі породи потребують спеціального догляду. Наприклад, у сфінксів жирна шкіра, а тому їх потрібно періодично купати в теплій воді з м'яким шампунем для тварин.

До того ж всіх домашніх улюбленців потрібно регулярно показувати ветеринару і робити їм щеплення. 

Тварини відрізняють отруйні рослини від безпечних

Кішки — це вибагливі істоти, тому вони ретельно стежать за тим, що їдять. Отруєння у них і справді рідкісні, але виключати їх повністю не можна.

Маленька кішка може спробувати незнайому квітку, тому потенційно небезпечні рослини потрібно поставити там, де вихованець до них не добереться.

Кот
Кіт. Фото: Pexels

У кішок дев'ять життів

Насправді у домашніх улюбленців лише одне життя. У надзвичайних ситуаціях їм допомагають вижити спритність, швидкість реакції та кмітливість. Краще не розраховувати на котяче везіння. Експерти радять поставити на вікна спеціальні сітки, які запобігають стрибкам, а також слідкувати за тваринами.

Нагадаємо, коти — найпопулярніші та водночас найзагадковіші хатні улюбленці. Їх поведінка часто не дає прямої відповіді, як насправді вони ставляться до хазяїна, чи люблять вони його та, чи відчувають прив'язаність.

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