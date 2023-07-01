ТОП-7 распространенных мифов об уходе за кошками, в которые не стоит верить

Кот лежит на кровати. Фото: Pexels

В интернете часто распространяется информация, как правильно ухаживать за кошками. Однако некоторые советы могут быть опасными для ваших домашних любимцев.

Новини.LIVE расскажет мифы об уходе за кошками.

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Кошки могут долго быть без компании

Иногда хозяева домашних любимцев считают, что кошки — это независимые животные, которым не нужно много внимания. Однако они также ценят общение человека и нуждаются в ласке. Эксперты говорят, что кошек можно оставлять в одиночку максимум на 24 часа, но важно учитывать состояние здоровья и возраст.

Некоторые кошки сталкиваются с тревогой разлуки. Ее можно заметить по следующим признакам:

чрезмерное мяуканье;

отказ от пищи и воды, когда хозяина нет рядом;

частое мочеиспускание в неподходящих местах;

рвота;

постоянное вылизывание;

деструктивное поведение;

бурные поздравления, когда хозяин возвращается домой.

Эксперты советуют создать для домашних питомцев пространство для игр.

Кот. Фото: Pexels

Молоко полезно для кошек

Большинство кошек не переносят лактозу, которая есть в молоке. В их кишечнике нет фермента для его переваривания. Молоко может вызвать рвоту, диарею и боль в животе. Не стоит подкармливать кота молоком, ведь это может вызвать серьезные проблемы с его здоровьем.

Домашних питомцев нужно выпускать на улицу погулять

Домашние кошки живут примерно 15-17 лет, а бездомные — всего 2-5. Городская среда опасна для животных. Она может попасть под колеса машины, съесть испорченные продукты или заблудиться.

Если у вас активный любимец, выводите его на прогулки только на поводке.

Из-за кастрации коты быстро толстеют

Любые животные набирают лишние килограммы, когда много едят и мало двигаются. Стерилизация или кастрация на это не влияют

Скорее всего, миф распространяют из-за того, что операцию часто проводят уже подросшим питомцам. Они не нуждаются в таком количестве калорий, как котята, и если продолжают питаться как раньше, то поправляются.

Кот. Фото: Pexels

Кошки не требуют особого ухода

Хозяину кота важно правильно организовать пространство в квартире. К примеру, подобрать когтеточки, обустроить туалет и место для питания.

Некоторые породы нуждаются в специальном уходе. К примеру, у сфинксов жирная кожа, а поэтому их нужно периодически купать в теплой воде с мягким шампунем для животных.

К тому же всех домашних питомцев нужно регулярно показывать ветеринару и делать им прививки.

Животные отличают ядовитые растения от безопасных

Кошки — это привередливые существа, поэтому они тщательно следят за едой. Отравления у них действительно редкие, но исключать их полностью нельзя.

Маленькая кошка может попробовать незнакомый цветок, поэтому потенциально опасные растения нужно поставить там, где питомец до них не доберется.

Кот. Фото: Pexels

У кошек девять жизней

На самом деле у домашних питомцев только одна жизнь. В чрезвычайных ситуациях им помогают выжить ловкость, быстрота реакции и смекалка. Лучше не рассчитывать на кошачье везение. Эксперты советуют поставить на окна специальные сетки, предотвращающие прыжки, а также следить за животными.

Напомним, коты — самые популярные и одновременно загадочные домашние любимцы. Их поведение часто не дает прямого ответа, как на самом деле они относятся к хозяину, любят ли они его и чувствуют ли привязанность.