ТОП-7 распространенных мифов об уходе за кошками, в которые не стоит верить
В интернете часто распространяется информация, как правильно ухаживать за кошками. Однако некоторые советы могут быть опасными для ваших домашних любимцев.
Новини.LIVE расскажет мифы об уходе за кошками.
Кошки могут долго быть без компании
Иногда хозяева домашних любимцев считают, что кошки — это независимые животные, которым не нужно много внимания. Однако они также ценят общение человека и нуждаются в ласке. Эксперты говорят, что кошек можно оставлять в одиночку максимум на 24 часа, но важно учитывать состояние здоровья и возраст.
Некоторые кошки сталкиваются с тревогой разлуки. Ее можно заметить по следующим признакам:
- чрезмерное мяуканье;
- отказ от пищи и воды, когда хозяина нет рядом;
- частое мочеиспускание в неподходящих местах;
- рвота;
- постоянное вылизывание;
- деструктивное поведение;
- бурные поздравления, когда хозяин возвращается домой.
Эксперты советуют создать для домашних питомцев пространство для игр.
Молоко полезно для кошек
Большинство кошек не переносят лактозу, которая есть в молоке. В их кишечнике нет фермента для его переваривания. Молоко может вызвать рвоту, диарею и боль в животе. Не стоит подкармливать кота молоком, ведь это может вызвать серьезные проблемы с его здоровьем.
Домашних питомцев нужно выпускать на улицу погулять
Домашние кошки живут примерно 15-17 лет, а бездомные — всего 2-5. Городская среда опасна для животных. Она может попасть под колеса машины, съесть испорченные продукты или заблудиться.
Если у вас активный любимец, выводите его на прогулки только на поводке.
Из-за кастрации коты быстро толстеют
Любые животные набирают лишние килограммы, когда много едят и мало двигаются. Стерилизация или кастрация на это не влияют
Скорее всего, миф распространяют из-за того, что операцию часто проводят уже подросшим питомцам. Они не нуждаются в таком количестве калорий, как котята, и если продолжают питаться как раньше, то поправляются.
Кошки не требуют особого ухода
Хозяину кота важно правильно организовать пространство в квартире. К примеру, подобрать когтеточки, обустроить туалет и место для питания.
Некоторые породы нуждаются в специальном уходе. К примеру, у сфинксов жирная кожа, а поэтому их нужно периодически купать в теплой воде с мягким шампунем для животных.
К тому же всех домашних питомцев нужно регулярно показывать ветеринару и делать им прививки.
Животные отличают ядовитые растения от безопасных
Кошки — это привередливые существа, поэтому они тщательно следят за едой. Отравления у них действительно редкие, но исключать их полностью нельзя.
Маленькая кошка может попробовать незнакомый цветок, поэтому потенциально опасные растения нужно поставить там, где питомец до них не доберется.
У кошек девять жизней
На самом деле у домашних питомцев только одна жизнь. В чрезвычайных ситуациях им помогают выжить ловкость, быстрота реакции и смекалка. Лучше не рассчитывать на кошачье везение. Эксперты советуют поставить на окна специальные сетки, предотвращающие прыжки, а также следить за животными.
Напомним, коты — самые популярные и одновременно загадочные домашние любимцы. Их поведение часто не дает прямого ответа, как на самом деле они относятся к хозяину, любят ли они его и чувствуют ли привязанность.