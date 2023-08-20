Зірка мемів: під час операції помер популярний пес, який підкорив інтернет

Пес Чімс. Фото: instagram.com/balltze/

Під час операції помер популярний пес Чімс породи сіба-іну, який став зіркою мемів. Йому було 12 років. Тварина боролася з раком.

Про це повідомила власниця Чімса.

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"Він заснув у п’ятницю вранці під час останньої операції з торакоцентезу. Спочатку ми хотіли організувати хіміотерапію чи інше можливе лікування для нього після цієї операції, але зараз надто пізно", — розповіла власниця Чімса.

Вона закликала пам'ятати про радість, яку приніс її пес. Власниця сподівається, що він продовжить приносити радість іншим людям через інтернет.

Зіркою мемів Чімс став ще у 2019 році. Один з користувачів соцмережі Reddit опублікував комікс із ним. Собаку назвали "Чімсбургер". Після цього люди почали створювати безліч мемів.

Мем з Чімсом. Фото: Reddit

Мем з Чімсом. Фото: Reddit

Допис власниці пса. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчені з Університету Вірджинії у США виявили, що спілкування із собаками протягом 5-20 хвилин знижує рівень стресу у людей. Ця взаємодія також корисна й для собак, оскільки підвищує у них рівень окситоцину.

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