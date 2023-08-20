Звезда мемов: во время операции умер популярный пес, покоривший интернет

Пес Чимс. Фото: instagram.com/balltze/

Во время операции умер популярный пес Чимс породы сиба-ина, который стал звездой мемов. Ему было 12 лет. Животное боролось с раком.

Об этом сообщила владелица Чимса.

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"Он заснул в пятницу утром во время последней операции по торакоцентезу. Сначала мы хотели организовать химиотерапию или другое возможное лечение для него после этой операции, но сейчас слишком поздно", — рассказала владелица Чимса.

Она призвала помнить о радости, которую принес ее пес. Владелица надеется, что он продолжит доставлять радость другим людям через интернет.

Звездой мемов Чимс стал еще в 2019 году. Один из пользователей соцсети Reddit опубликовал комикс с ним. Собаку назвали "Чимсбургер". После этого люди начали создавать множество мемов.

Мэм с Чимсом. Фото: Reddit

Мэм с Чимсом. Фото: Reddit

Пост владелицы пса. Фото: скриншот

Напомним, ученые из Университета Вирджинии в США обнаружили, что общение с собаками в течение 5-20 минут снижает уровень стресса у людей. Это взаимодействие также полезно и для собак, поскольку повышает у них уровень окситоцина.

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