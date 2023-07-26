Кінолог розповів, як готують собак для пошуку мін

Дресирувальний центр на Харківщині готує собак для пошуку мін. Фото: Суспільне Харків

У Харківській області професійний кінолог Сергій Лукінов готує собак для розмінування українських деокупованих територій. 2022 року він виграв грант на мільйон гривень та створив дресирувальний центр, де нині навчають п'ять німецьких вівчарок пошуку різних видів вибухових речовин.

Про це повідомляє Суспільне.

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Як тренують собак для пошуку вибухівок

Зазначається, що професійний кінолог та ветеран виграв грант на мільйон гривень від Українського ветеранського фонду. За ці кошти він придбав собак та відкрив дресирувальний центр Wild Spirit.

"Це актуально. Харківщина й Україна — ситуація критична. І спеціалісти кажуть, що це не на один десяток років. У мене є фахова освіта. 1986 року я служив в центральній школі воєнного собаківництва. Зокрема ми працювали із собаками мінно-пошукової служби", — розповів Сергій Лукінов.

Професійний кінолог та ветеран Сергій Лукінов. Фото: Суспільне Харків/Лариса Говина

За його словами, собак вчать шукати вибухові предмети, додаючи сторонніх запахів. Зразки вибухівок кінологи ховають у багатьох місцях — біля паркану, дороги та в траві.

"Вони — на середині свого навчання. Зараз у нас новий етап. Ми додаємо нові запахи, так звані "обманки". Собаки відрізняють різні запахи, в тому числі агресивні, наприклад, тютюн. Пів року — це мінімум до того, як вони можуть заступити на службу", — зазначив засновник центру.

Дресирувальний центр на Харківщині готує собак для пошуку мін. Фото: Суспільне Харків/Лариса Говина

"Сім'я" дресирувального центру

Наразі виховують п'ять німецьких вівчарок: Ліка, Лаву, Легенду, Люцифера та Лютого. Вони мають сильний інстинкт здобичі, є мотивованими та дуже рухливими, активними в роботі. Навчання проходить з захопленням як для собак, так і для інструктора, що сприяє прогресу. Всі тварини пройшли суворий відбір перед початком навчання.

"Собаки всі перспективні. Їм по сім-вісім місяців. Зараз у нас тренування із вісьмома запахами: зокрема, тротил, гексоген, С-4. Собака-пошуковець вибухівки — це більше флегматик, ніж сангвінік. Собака має бути спокійною й у неї має бути мотивація в роботі. Вівчарки — це універсальна порода, з якою я стикаюся вже близько 40 років", — розповів Лукінов.

Дресирувальний центр на Харківщині готує собак для пошуку мін. Фото: Суспільне Харків

Як працюють сапери з собаками

Після піврічного навчання собаки будуть готові до роботи, однак працюють не одні — це важливо. Адже спочатку йде розвідка, механічне розмінування, "пелюстки" та розтяжки. Собаки допускаються до пошуку лише тоді, коли небезпека для них мінімізована, щоб уникнути пошкоджень.

Дресирувальний центр на Харківщині готує собак для пошуку мін. Фото: Суспільне Харків/Лариса Говина

Тому за словами кінолога, важливо, щоб сапер та пес працювали разом.

"Коли сапер шукає вибуховий пристрій металошукачем, він шукає метал. А собака відчуває запах й не в металі. Собака шукає вибухові речовини. Вони можуть у металі бути, у пластику, у дереві, в чому завгодно. Собака — незамінний компонент мінно-пошукової служби", — зазначив Сергій.

Він додав, що зараз разом із собаками-пошуковцями мін готують і собак-штурмовиків, які теж допомагатимуть військовим.

Нагадаємо, що в Миколаївській області розпочалося будівництво першого судна, яке має розміновувати акваторію регіону. За планом катер має досліджувати внутрішні водні шляхи.