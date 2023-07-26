Кинолог рассказал, как готовят собак для поиска мин

Дрессировочный центр в Харьковской области готовит собак для поиска мин. Фото: Суспільне Харків

В Харьковской области профессиональный кинолог Сергей Лукинов готовит собак для разминирования украинских оккупированных территорий. В 2022 году он выиграл грант на миллион гривен и создал дрессировочный центр, где сейчас обучают пять немецких овчарок поиску различных видов взрывчатых веществ.

Об этом сообщает Суспільне.

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Отмечается, что профессиональный кинолог и ветеран выиграл грант в миллион гривен от Украинского ветеранского фонда. За эти деньги он приобрел собак и открыл дрессировочный центр Wild Spirit.

"Это актуально. Харьковщина и Украина — ситуация критическая. И специалисты говорят, что это не на один десяток лет. У меня есть профессиональное образование. В 1986 году я служил в центральной школе военного собаководства. В частности, мы работали с собаками минно-поисковой службы", — рассказал Сергей Лукинов.

Профессиональный кинолог и ветеран Сергей Лукинов. Фото: Суспільне Харків/Лариса Говина

По его словам, собак учат искать взрывчатые предметы, добавляя посторонние запахи. Образцы взрывчаток кинологи прячут во многих местах — возле забора, дороги и в траве.

"Они — на середине своего обучения. Сейчас у нас новый этап. Мы добавляем новые запахи, так называемые "обманки". Собаки отличают разные запахи, в том числе агрессивные, например, табак. Пол года — это минимум до того, как они могут заступить на службу", — отметил основатель центра.

Дрессировочный центр в Харьковской области готовит собак для поиска мин. Фото: Суспільне Харків/Лариса Говина

"Семья" дрессировочного центра

В настоящее время воспитывают пять немецких овчарок: Лика, Лаву, Легенду, Люцифера и Лютого. Они имеют сильный инстинкт добычи, мотивированы и очень подвижны, активны в работе. Учеба проходит с увлечением как для собак, так и для инструктора, что способствует прогрессу. Все животные прошли суровый отбор перед началом учебы.

"Собаки все перспективны. Им по семь-восемь месяцев. Сейчас у нас тренировки с восемью запахами: в частности, тротил, гексоген, С-4. Собака-поискатель взрывчатки — это больше флегматик, чем сангвиник. Собака должна быть спокойной и у нее должна быть мотивация в работе. Овчарки — это универсальная порода, с которой я сталкиваюсь уже около 40 лет", — говорит Сергей.

Дрессировочный центр в Харьковской области готовит собак для поиска мин. Фото: Суспільне Харків

Как работают саперы с собаками

После полугодового обучения собаки будут готовы к работе, однако работают не одни — это важно. Ведь сначала идет разведка, механическое разминирование, лепестки и растяжки. Собаки допускаются к поиску только тогда, когда опасность для них минимизирована во избежание повреждений.

Дрессировочный центр в Харьковской области готовит собак для поиска мин. Фото: Суспільне Харків/Лариса Говина

Поэтому, по словам кинолога, важно, чтобы сапер и пес работали вместе.

"Когда сапер ищет взрывное устройство металлоискателем, он ищет металл. А собака чувствует запах и не в металле. Собака ищет взрывчатые вещества. Они могут в металле быть, в пластике, в дереве, в чем угодно. Собака — незаменимый компонент минно-поисковой службы", — отметил Сергей.

Он добавил, что сейчас вместе с собаками-поисковиками мин готовят и собак-штурмовиков, которые тоже будут помогать военным.

Напомним, что в Николаевской области началось строительство первого судна, которое должно разминировать акваторию региона. По плану катер должен изучить внутренние водные пути.