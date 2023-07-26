Кинолог рассказал, как готовят собак для поиска мин
В Харьковской области профессиональный кинолог Сергей Лукинов готовит собак для разминирования украинских оккупированных территорий. В 2022 году он выиграл грант на миллион гривен и создал дрессировочный центр, где сейчас обучают пять немецких овчарок поиску различных видов взрывчатых веществ.
Об этом сообщает Суспільне.
Как тренируют собак для поиска взрывчаток
Отмечается, что профессиональный кинолог и ветеран выиграл грант в миллион гривен от Украинского ветеранского фонда. За эти деньги он приобрел собак и открыл дрессировочный центр Wild Spirit.
"Это актуально. Харьковщина и Украина — ситуация критическая. И специалисты говорят, что это не на один десяток лет. У меня есть профессиональное образование. В 1986 году я служил в центральной школе военного собаководства. В частности, мы работали с собаками минно-поисковой службы", — рассказал Сергей Лукинов.
По его словам, собак учат искать взрывчатые предметы, добавляя посторонние запахи. Образцы взрывчаток кинологи прячут во многих местах — возле забора, дороги и в траве.
"Они — на середине своего обучения. Сейчас у нас новый этап. Мы добавляем новые запахи, так называемые "обманки". Собаки отличают разные запахи, в том числе агрессивные, например, табак. Пол года — это минимум до того, как они могут заступить на службу", — отметил основатель центра.
"Семья" дрессировочного центра
В настоящее время воспитывают пять немецких овчарок: Лика, Лаву, Легенду, Люцифера и Лютого. Они имеют сильный инстинкт добычи, мотивированы и очень подвижны, активны в работе. Учеба проходит с увлечением как для собак, так и для инструктора, что способствует прогрессу. Все животные прошли суровый отбор перед началом учебы.
"Собаки все перспективны. Им по семь-восемь месяцев. Сейчас у нас тренировки с восемью запахами: в частности, тротил, гексоген, С-4. Собака-поискатель взрывчатки — это больше флегматик, чем сангвиник. Собака должна быть спокойной и у нее должна быть мотивация в работе. Овчарки — это универсальная порода, с которой я сталкиваюсь уже около 40 лет", — говорит Сергей.
Как работают саперы с собаками
После полугодового обучения собаки будут готовы к работе, однако работают не одни — это важно. Ведь сначала идет разведка, механическое разминирование, лепестки и растяжки. Собаки допускаются к поиску только тогда, когда опасность для них минимизирована во избежание повреждений.
Поэтому, по словам кинолога, важно, чтобы сапер и пес работали вместе.
"Когда сапер ищет взрывное устройство металлоискателем, он ищет металл. А собака чувствует запах и не в металле. Собака ищет взрывчатые вещества. Они могут в металле быть, в пластике, в дереве, в чем угодно. Собака — незаменимый компонент минно-поисковой службы", — отметил Сергей.
Он добавил, что сейчас вместе с собаками-поисковиками мин готовят и собак-штурмовиков, которые тоже будут помогать военным.
Напомним, что в Николаевской области началось строительство первого судна, которое должно разминировать акваторию региона. По плану катер должен изучить внутренние водные пути.