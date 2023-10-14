Всі статки собакам і дияволу: кому люди заповідають все, що мають

Жінка з псом. Фото: freepik.com

Люди часом дивують тим, що заповідають усе своє майно доволі екстравагантним спадкоємцям. Так, є випадки, коли чималі гроші діставали собаки й навіть Бог із дияволом.

Про це повідомляє Loyer.

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Із шоферів у мільйонери

У один день звичайний 54-річний шофер Жан Лаборд став мільйонером, отримавши один мільйон доларів від свого начальника, колишнього глави нью-йоркської компанії звукозапису Wind-Up Records Алана Мелтцера як винагороду за його службу.

"Ошелешений раптовим грошовим щастям водій пообіцяв щороку приносити на могилу свого щедрого шефа квіти", — розповідає видання.

Проте колишній дружині, з якою Алан Мелтцер прожив у шлюбі 13 років і розлучився за рік до смерті, не залишив нічого.

Пес-багатій

Американець Роджер Доркас залишив 64 млн доларів своєму собаці, а молодій дружині не передав жодної копійки.

Жінка не розгубилася й спробувала вирішити справу через суд, однак зазнала невдачі. Тоді вона вийшла заміж за пса, оскільки той мав паспорт громадянина США, банківський рахунок та картку соціального страхування.

Пізніше жінка оформила опікунство над твариною.

Спадок Богу і дияволу

Один чоловік заповів своє майно дияволу, однак держава відсудила кошти. Подібна ситуація була в США, коли жінка передала гроші Богу, які теж дісталися владі.

Проблему розв'язав місцевий шериф, який заявив, що на довіреній йому території Бога не знайшли.

Все майно — чотирилапим

Пощастило й чотирилапим вихованцям внучки засновника компанії з переробки нафти Quaker Елеонори Річі. Жінка передала всі свої гроші собакам, яких у неї було понад 150.

Річ у тому, що батьки не дозволяли їй мати домашніх тварин, тому вже в дорослому віці Елеонора брала з вулиці всіх бездомних і хворих собак. Їм жінка й заповіла акції та облігації на суму 4,3 млн доларів.

Нагадаємо, що власники домашніх тварин точно знають, як улюбленці вміють покращувати їм настрій та приносити справжню радість у життя, особливо це стосується собак. Щоб мати гарну атмосферу вдома, варто знати, які ж породи люблять своїх господарів найбільше.