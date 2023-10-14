Все состояние собакам и дьяволу: кому люди завещают все, что имеют

Женщина с собакой. Фото: freepik.com

Люди иногда удивляют тем, что завещают все свое имущество довольно экстравагантным наследникам. Так, есть случаи, когда немалые деньги получали собаки и даже Бог с дьяволом.

Об этом сообщает Loyer.

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Из шоферов в миллионеры

В один день обычный 54-летний шофер Жан Лаборд стал миллионером, получив один миллион долларов от своего начальника, бывшего главы нью-йоркской звукозаписывающей компании Wind-Up Records Алана Мелтцера как вознаграждение за его службу.

"Ошарашенный внезапным денежным счастьем водитель пообещал ежегодно приносить на могилу своего щедрого шефа цветы", — рассказывает издание.

Однако бывшей жене, с которой Алан Мелтцер прожил в браке 13 лет и развелся за год до смерти, не оставил ничего.

Пес-богач

Американец Роджер Доркас оставил 64 млн долларов своей собаке, а молодой жене не передал ни копейки.

Женщина не растерялась и попыталась решить дело через суд, однако потерпела неудачу. Тогда она вышла замуж за пса, поскольку у него был паспорт гражданина США, банковский счет и карточка социального страхования.

Позже женщина оформила попечительство над животным.

Наследие Богу и дьяволу

Один человек завещал свое имущество дьяволу, однако государство отсудило средства. Подобная ситуация была в США, когда женщина передала деньги Богу, которые тоже достались властям.

Проблему решил местный шериф, заявивший, что на вверенной ему территории Бога не нашли.

Все имущество — четырехлапым

Повезло и четвероногим питомцам внучки основателя компании по переработке нефти Quaker Элеоноры Ричи. Женщина передала все свои деньги собакам, которых у нее было больше 150.

Дело в том, что родители не позволяли ей иметь домашних животных, поэтому уже во взрослом возрасте Элеонора брала с улицы всех бездомных и больных собак. Им женщина и завещала акции и облигации на сумму 4,3 млн долларов.

Напомним, что владельцы домашних животных точно знают, как питомцы умеют улучшать им настроение и приносить настоящую радость в жизнь, особенно это касается собак. Чтобы иметь хорошую атмосферу дома, следует знать, какие же породы любят своих хозяев больше всего.