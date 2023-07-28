Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Історії з життя arrow "Виняткове відкриття": у Середземному морі знайшли давньоримське судно arrow

"Виняткове відкриття": у Середземному морі знайшли давньоримське судно

28 липня 2023 22:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Середземному морі знайшли давньоримське судно з глеками
Стародавні глеки. Фото: theguardian.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На дні Середземного моря археологи знайшли давньоримське вантажне судно, яке було завантажене сотнями глеків. Його датують на перше або друге століття до нашої ери.

Про це повідомляє видання The Guardian

Читайте також:

"Виняткове відкриття"

Повідомляється, що судно, датоване на перше чи друге століття до нашої ери, знайшли на глибині приблизно 160 метрів  поблизу Чівітавекк’я, італійського портового міста, яке знаходиться на відстані 80 км від Риму.

Це відкриття дає уявлення про стародавні торговельні шляхи. 

"Це виняткове відкриття є важливим прикладом затоплення римського корабля, який зіткнувся з небезпеками моря, намагаючись дістатися до узбережжя, і свідчить про стародавні морські торговельні шляхи", — кажуть фахівці. 

Що відомо про судно

Зазначається, що свого часу корабель затопило у морі, коли він намагався дістатись до узбережжя.

Знайдений вантажний корабель сягає понад 20 метрів у довжину. Всередині його археологи виявили сотні давньоримських глеків, які більш відомі як амфори. 

Нагадаємо, група археологів виявила дивовижний тунель під стародавніми руїнами Тапосіріс-Магна, який може привести до відкриття загубленої гробниці Клеопатри VII.

Додамо, чоловік із США знайшов на своєму кукурудзяному полі скарби, що коштують мільйони. Знайдені монети використовувалися за часів громадянської війни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз