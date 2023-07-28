У Середземному морі знайшли давньоримське судно з глеками

Стародавні глеки. Фото: theguardian.com

На дні Середземного моря археологи знайшли давньоримське вантажне судно, яке було завантажене сотнями глеків. Його датують на перше або друге століття до нашої ери.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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"Виняткове відкриття"

Повідомляється, що судно, датоване на перше чи друге століття до нашої ери, знайшли на глибині приблизно 160 метрів поблизу Чівітавекк’я, італійського портового міста, яке знаходиться на відстані 80 км від Риму.

Це відкриття дає уявлення про стародавні торговельні шляхи.

"Це виняткове відкриття є важливим прикладом затоплення римського корабля, який зіткнувся з небезпеками моря, намагаючись дістатися до узбережжя, і свідчить про стародавні морські торговельні шляхи", — кажуть фахівці.

Що відомо про судно

Зазначається, що свого часу корабель затопило у морі, коли він намагався дістатись до узбережжя.

Знайдений вантажний корабель сягає понад 20 метрів у довжину. Всередині його археологи виявили сотні давньоримських глеків, які більш відомі як амфори.

Нагадаємо, група археологів виявила дивовижний тунель під стародавніми руїнами Тапосіріс-Магна, який може привести до відкриття загубленої гробниці Клеопатри VII.

Додамо, чоловік із США знайшов на своєму кукурудзяному полі скарби, що коштують мільйони. Знайдені монети використовувалися за часів громадянської війни.