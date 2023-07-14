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Чоловік із США знайшов на своєму кукурудзяному полі скарби, що коштують мільйони

14 липня 2023 09:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Чоловік із США знайшов на своєму кукурудзяному полі скарби, що коштують мільйони
Монети, які знайшов чоловік. Фото: Numismatic Guaranty Company
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Чоловік зі штату Кентуккі, США, знайшов на своєму полі з кукурудзою 700 дорогоцінних золотих монет. Вони використовувалися за часів громадянської війни.

Про це повідомляє Independent.

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Офіційний дилер монет GovMint розповів, що знахідка "Великий Кентуккійський скарб" може оцінюватися в шестизначну суму. 

Знайдені монети були випущені в період 1840-1863 років. Вони включають в себе золотих індіанців номіналом 1 долар, золотих свобод номіналом по 10 і 20 доларів. До того на монетах є подвійні орли Gold Liberty 1863 року.

Компанія Numismatic Guaranty (NGC) підтвердила справжність знайдених монет на кукурудзяному полі.

Представник NGC та торговець рідкісними монетами Джефф Гарретт каже, що важливість цієї знахідки неможливо переоцінити. За його словами, сума в 700 золотих доларів є приголомшливим прикладом карбування монет епохи громадянської війни.

Нагадаємо, у Данії просто на кукурудзяному полі молода дівчина за допомогою металошукача виявила скарб, де зберігалося майже 300 монет вікінгів. Як кажуть дослідники, деякі монети, які були у цьому скарбі, викликають особливий інтерес.

Також ми писали, що на Канарських островах хвилі викинули на берег мертвого кита. Вчені знайшли в його шлунку величезний шматок "плаваючого золота". Він оцінюється у 500 тисяч євро.

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