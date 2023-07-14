Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Истории из жизни arrow Мужчина из США нашел на своем кукурузном поле сокровища, которые стоят миллионы arrow

Мужчина из США нашел на своем кукурузном поле сокровища, которые стоят миллионы

14 июля 2023 09:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мужчина из США нашел на своем кукурузном поле сокровища, которые стоят миллионы
Монеты, которые нашел мужчина. Фото: Numismatic Guaranty Company
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Мужчина из штата Кентукки, США, нашел на своем поле с кукурузой 700 драгоценных золотых монет. Они использовались при гражданской войне.

Об этом сообщает Independent.

Читайте также:

Старинные монеты на поле

Официальный дилер монет GovMint рассказал, что находка "Великое Кентуккийское сокровище" может оцениваться в шестизначную сумму.

Найденные монеты были выпущены в период 1840–1863 годов. Они включают в себя золотых индейцев номиналом в 1 доллар, золотых свобод номиналом по 10 и 20 долларов. К тому же на монетах есть двойные орлы Gold Liberty 1863 года.

Компания Numismatic Guaranty (NGC) подтвердила подлинность найденных монет на кукурузном поле.

Представитель NGC и торговец редкими монетами Джефф Гарретт говорит, что важность этой находки невозможно переоценить. По его словам, сумма в 700 золотых долларов является потрясающим примером чеканки монет эпохи гражданской войны.

Напомним, в Дании прямо на кукурузном поле молодая девушка с помощью металлоискателя обнаружила клад, где хранилось около 300 монет викингов. Как говорят исследователи, некоторые находившиеся в этом сокровище монеты вызывают особый интерес.

Также мы писали, что на Канарских островах волны выбросили на берег мертвого кита. Ученые нашли в его желудке огромный кусок "плавающего золота". Он оценивается в 500 тысяч евро.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Коррупция, зарплаты военным, контрабанда и бэк-офисы. Большое интервью с Ярославом Железняком

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз