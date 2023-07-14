Мужчина из США нашел на своем кукурузном поле сокровища, которые стоят миллионы

Монеты, которые нашел мужчина. Фото: Numismatic Guaranty Company

Мужчина из штата Кентукки, США, нашел на своем поле с кукурузой 700 драгоценных золотых монет. Они использовались при гражданской войне.

Об этом сообщает Independent.

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Официальный дилер монет GovMint рассказал, что находка "Великое Кентуккийское сокровище" может оцениваться в шестизначную сумму.

Найденные монеты были выпущены в период 1840–1863 годов. Они включают в себя золотых индейцев номиналом в 1 доллар, золотых свобод номиналом по 10 и 20 долларов. К тому же на монетах есть двойные орлы Gold Liberty 1863 года.

Компания Numismatic Guaranty (NGC) подтвердила подлинность найденных монет на кукурузном поле.

Представитель NGC и торговец редкими монетами Джефф Гарретт говорит, что важность этой находки невозможно переоценить. По его словам, сумма в 700 золотых долларов является потрясающим примером чеканки монет эпохи гражданской войны.

Напомним, в Дании прямо на кукурузном поле молодая девушка с помощью металлоискателя обнаружила клад, где хранилось около 300 монет викингов. Как говорят исследователи, некоторые находившиеся в этом сокровище монеты вызывают особый интерес.

Также мы писали, что на Канарских островах волны выбросили на берег мертвого кита. Ученые нашли в его желудке огромный кусок "плавающего золота". Он оценивается в 500 тысяч евро.