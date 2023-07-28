В Средиземном море нашли древнеримское судно с кувшинами

Древние кувшины. Фото: theguardian.com

На дне Средиземного моря археологи нашли древнеримское грузовое судно, загруженное сотнями кувшинов. Его датируют на первый или второй век до нашей эры.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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"Исключительное открытие"

Сообщается, что судно, датированное на первый или второй век до нашей эры, было обнаружено на глубине примерно 160 метров вблизи Чивитавеккья, итальянского портового города, находящегося в 80 км от Рима.

Данное открытие дает представление о древних торговых путях.

"Это исключительное открытие является важным примером затопления римского корабля, столкнувшегося с опасностями моря, пытаясь добраться до побережья, и свидетельствует о древних морских торговых путях", — говорят специалисты.

Что известно о судне

Сообщается, что в свое время корабль затопило в море, когда он пытался добраться до побережья.

Найденный грузовой корабль составляет более 20 метров в длину. Внутри его археологи обнаружили сотни древнеримских кувшинов, которые более известны как амфоры.

Напомним, группа археологов обнаружила удивительный тоннель под древними руинами Тапосирис-Магна, который может привести к открытию потерянной гробницы Клеопатры VII.

Добавим, мужчина из США нашел на своем кукурузном поле клады, которые стоят миллионы. Обнаруженные монеты использовались во времена гражданской войны.