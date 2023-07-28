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"Исключительное открытие": в Средиземном море нашли древнеримское судно

28 июля 2023 22:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Средиземном море нашли древнеримское судно с кувшинами
Древние кувшины. Фото: theguardian.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На дне Средиземного моря археологи нашли древнеримское грузовое судно, загруженное сотнями кувшинов. Его датируют на первый или второй век до нашей эры.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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"Исключительное открытие"

Сообщается, что судно, датированное на первый или второй век до нашей эры, было обнаружено на глубине примерно 160 метров вблизи Чивитавеккья, итальянского портового города, находящегося в 80 км от Рима.

Данное открытие дает представление о древних торговых путях.

"Это исключительное открытие является важным примером затопления римского корабля, столкнувшегося с опасностями моря, пытаясь добраться до побережья, и свидетельствует о древних морских торговых путях", — говорят специалисты.

Что известно о судне

Сообщается, что в свое время корабль затопило в море, когда он пытался добраться до побережья.

Найденный грузовой корабль составляет более 20 метров в длину. Внутри его археологи обнаружили сотни древнеримских кувшинов, которые более известны как амфоры.

Напомним, группа археологов обнаружила удивительный тоннель под древними руинами Тапосирис-Магна, который может привести к открытию потерянной гробницы Клеопатры VII.

Добавим, мужчина из США нашел на своем кукурузном поле клады, которые стоят миллионы. Обнаруженные монеты использовались во времена гражданской войны.

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