Історія ляльки Барбі від початку до сьогодення

Марго Роббі у ролі Барбі. Фото: images.hdqwalls.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Деякі можуть вважати, що з виходом фільму "Барбі", з Марго Роббі та Раяном Ґослінґом у головних ролях, почалась нова хвиля захоплення цією лялькою. Проте це не зовсім так — інтерес до Барбі не вщухає на протязі десятиліть. З моменту дебюту цієї ляльки у 1959 році по всьому світу було продано понад мільярд Барбі. Після багатьох фізичних змін і набуття більш ніж 200 професій Барбі, як і раніше, залишається однією з найпрацьовитіших, найпопулярніших і найулюбленіших іграшок в історії.

Новини.LIVE розповідають дивовижну історію ляльки Барбі та як вона змінювалась протягом десятиліть.

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Як починалась Барбі

День народження Барбі відзначається 9 березня, у день її дебюту на Американському міжнародному ярмарку іграшок у Нью-Йорку у 1959 році. Своїм народженням Барбара Міллісент Робертс — саме таке ім'я отримала лялка у своїй персональній легенді — зобов'язана американській підприємиці, президентці і засновниці компанії Mattel, Рут Хендлер.

Вона створила першу ляльку Барбі для своєї доньки. Рут помітила, що у доньки та її подруг було багато дитячих ляльок, але немає такої, яка була б подібною до дорослої жінки. Так вона вирішила створити нову ляльку, яка була б стильною, модною та дорослою дівчиною.

У 1960-ті легенда Барбі свідчила, що вона походила з міста Уіллоус, штат Вісконсін, і виросла в сім'ї Джорджа і Маргарет Робертс. Але у 1990-ті біографія ляльки змінилася: з випуском нової "урбаністичної" серії Generation Girls Барбі стала уродженкою Нью-Йорка.

При цьому Хендлер частково створила Барбі на основі її власної дочки Барбари, а частково як збірний образ гламурних голлівудських зірок 1950-х років, таких як Елізабет Тейлор та Мерилін Монро. Запаморочливий успіх Барбі багато в чому був пов'язаний з тим, що вона була дорослою жінкою, на відміну більшості ляльок того часу, які зображовали лише дітей та немовлят.

Перша Барбі (блондинка) Фото: hearstapps.com

Перша Барбі була одягнена в купальник з принтом під зебру, зі зібраним у пучок хвостом і сонцезахисними окулярами як аксесуар. Слід зазначити, що перша Барбі була доступна у двох версіях: брюнетки та блондинки.

Перша Барбі (блондинка) Фото: hearstapps.com

Цікаво, що ритейлери іграшок спочатку не були впевнені, що лялька Барбі буде добре продаватись, але діти відразу полюбили цю ляльку і вона відразу ж підкорила світ іграшок. За даними Mattel, за перший рік її існування на ринку було продано близько 300 тисяч ляльок Барбі.

Як змінювалась Барбі протягом десятиліть

Перші кілька років існування Барбі зовнішній вигляд ляльки залишався досить стабільним. Оригінальна Барбі мала зріст приблизно 30 см, талію 14 см та розмір грудей 24 см. І якщо до її зачіски та макіяжу вносилися невеликі зміни в кожній ітерації, то сама форма ляльки залишалася незмінною, демонструючи моду покоління. Першою роботою Барбі була молода фотомодель.

Дизайнери Барбі надихались модою Лос-Анджелесу. На дизайн лялки вплинув одяг людей, що прогулювалися Беверлі-Хіллз, Родео-драйв і Мелроуз-авеню, а також купальники, які носили любителі пляжного відпочинку в Малібу і Веніс-Біч. У міру того, як змінювалися тенденції, змінювався і гардероб Барбі.

В 1960 році Барбі знайшла першу серьйозну роботу. Барбі стала модельєркою. Ця версія Барбі була представлена в 1960 році і відразу стала популярною. Барбі-модельєрка була одягнена у білу блузу, червоний жакет чорні туфлі та капелюх-котелок.

Барбі модельєрка. Фото: hearstapps.com

Барбі-модельєр була натхнена реальними жінками-модельєрами того часу, такими як Елізабет Арден та Коко Шанель. Вона стала символом прагнення до успіху та незалежності для дівчаток у всьому світі.

Всього з моменту свого народження лялька адаптувалася до стандартів моди кожної епохи, опанувала більше 200 кар'єр, та видавала себе за багатьох знаменитостей. Одна з найбільш стильних Барбі вийшла в 1961 році й називалася "Барбі Соло в центрі уваги" (Barbie Solo in the Spotlight). Лялька була одягнена у чорне мерехтливе плаття-футляр та довгі рукавички.

"Барбі Соло в центрі уваги". Фото: hearstapps.com

А от одна з найбільш незвичайних професій Барбі дебютувала в 1965 році. Тоді вона вирушила на Місяць. На чотири роки раніше Ніла Армстронга.

Барбі на Місяці. Фото: insider.com

З плином часу змінювалась і мода, а з нею і Барбі. Одна з найвідоміших ляльок Барбі відобразила перехід від досить стриманої моди 60-х до невимушеного вільного стилю 70-х. Оновлена Барбі дебютувала в 1971 році з новою формою обличчя, сонячною засмагою і довгим платиновим світлим волоссям. Малібу Барбі також була першою Барбі, чиї очі дивилися вперед, а не спокусливо косилися.

Малібу Барбі. Фото: hearstapps.com

Крім того, 70-ті роки ознаменувалися рішенням надати Барбі серію кар'єри. Якщо раніше вона в основному позиціонувалася як лялька-модель, то з 1970-х років Барбі стала опановувати дедалі більше професій. Однією з перших професійних ляльок Барбі стала Барбі-хірруг. Серед інших відомих професій ляльки у 70-ті роки: балерина (1976 рік) і олімпійська лижниця, яку випустили в 1975 році перед зимовими Олімпійськими іграми 1976 року в Австрії.

Барбі-хірург. Фото: hearstapps.com

Барбі-балерина. Фото: hearstapps.com

Барбі-олімпійська лижниця. Фото: hearstapps.com 1 / 3

В 1981 році Барбі почала кататися на роликах, а в 1982 році подавала гамбургери та картоплю фрі у Макдональдсі. Що не заважало їй стати бізнес-вумен у 1985 та знову злітати на Місяць у 1986.

Барбі на роликах. Фото: insider.com

Барбі у McDonald`s. Фото: hearstapps.com

Барбі-бізнесвумен. Фото: hearstapps.com

Барбі на місяці. Фото: insider.com 1 / 4

Крім того, у 1980 році Mattel урізноманітнила свої ляльки, представивши свою першу афроамериканську ляльку, яку назвали Барбі, а не іншим ім'ям. До цього у Барбі була темношкіра подруга Крісті, яку Mattel випустила ще у 1968 році. У 1980-му ж році була представлена і латиноамериканська Барбі. На сьогодні налічується понад 40 міжнародних Барбі різних народів та національностей.

Перша темношкіра Барбі. Фото: hearstapps.com

Перша латиноамериканська Барбі. Фото: hearstapps.com 1 / 2







90-ті роки привнесли у світ Барбі дизайнерські колаборації, такі як витвори Боба Макі. Ляльки Барбі Bob Mackie були випущені компанією Mattel на честь 30-річчя ляльки Барбі. Серія була розроблена дизайнером Бобом Макі і включала 12 ляльок, одягнених у різні дизайнерські сукні. Ляльки випустили в обмеженому тиражі і швидко стали колекційними.

Барбі Bob Mackie. Фото: hearstapps.com

Вони були виготовлені з високоякісних матеріалів і мали безліч деталей. Сукні були пошиті з шовку, тафти та мережива, а прикраси були зроблені з дорогоцінного каміння. Ляльки також мали реалістичні зачіски та макіяж.

Втім, співпраця з дизайнерами не зупинила Барбі від розширення свого вражаючого резюме. В 1991 році вона стала пілотом ВПС, у 1993 працювала в поліції, а через рік досліджувала глибини океану. В 90-ті роки Барбі встигла також попрацювати пожежницею, гімнасткою, дантистом, та навіть балотувалась у президенти.

Барбі-пілот ВПС. Фото: insider.com

Барбі-полійцейська. Фото: hearstapps.com

Барбі - дослідниця глибин океану. Фото: insider.com

Барбі-пожежниця. Фото: hearstapps.com

Барбі-гімнастка. Фото: insider.com

Барбі-дантист. Фото: insider.com

Барбі - кандидат в президенти. Фото: hearstapps.com 1 / 7

Також у 90-ті роки з'явилися індіанська Барбі та Барбі з Кенії.

Індіанська Барбі. Фото: insider.com

Барбі з Кенії: Фото: insider.com 1 / 2

У "нульових" Барбі знов опанувувала різні професії. Після літніх Олімпійських ігор 2000 року в Сіднеї Барбі випустила в ролі олімпійських плавців із золотими медалями. Крім того, вона працювала вчителькою малювання, була японською принцесою, продюсером, шеф-кухарем, футбольным тренером, лікарем, що спеціалізується на догляді за новонародженими, а також комп'ютерним інженером у тематичній сорочці.

Барбі-олімпійський призер. Фото: hearstapps.com

Барбі-вчителька малювання. Фото: insider.com

Барбі - японьскька принцесса. Фото: hearstapps.com

Барбі-продюсер. Фото: hearstapps.com

Барбі - шеф-кухар. Фото: hearstapps.com

Барбі - футбольний тренер. Фото: hearstapps.com

Барбі-лікар, який доглядає за дітьми. Фото: hearstapps.com

Барбі-компьютерний інжернер. Фото: hearstapps.com 1 / 8

Крім того, не обійшлось без коллаборації з дизайнерами. На цей раз з американською дизайнеркою Кейт Спейд. Лялька була одягнена в легке пальто з яскравим квітковим принтом. У Барбі було темне волосся зібране у високий хвіст, а також безліч інших деталей: сумка, з собачкою, що виглядає з неї, окуляри, прикраси що імітують бірюзу, сабо на високих підборах.

Барбі від Кейт Спейд. Фото: insider.com

Інклюзивна ера

Барбі починалася як 19-річна блондинка, але визначення того, ким може бути Барбі, змінювалося з роками. Крісті, перший чорношкірий персонаж у всесвіті Барбі, був представлений у 1968 році, через дев'ять років після запуску Барбі. У 1980 році, як ми писали вище, з'явилася перша повноцінна чорна лялька Барбі.

Згодом тіло ляльки також зазнало кількох змін, щоб зробити її більш реалістичною. У 2015 році її вічно вигнуті ступні розслабилися, тож вона нарешті змогла надіти пару балеток. Ступні Барбі, що застигли у формі туфель на підборах, досить комічно були обіграні у фільмі з Марго Роббі та Райаном Гослінгом.

Барбі у балетках. Фото: insider.com

А ще у 2015 році на честь 60-річчя бренду Mattel випустила серію Role Models. Мета серії — надихнути дівчаток на досягнення своїх цілей і показати їм, що вони можуть бути будь-ким захочуть та здійснити свої мрії. У серії представлені ляльки жінок, які досягли успіху в різних галузях, таких як наука, мистецтво, спорт, політика та шоу-бізнес. Серед них є такі відомі жінки, як космонавт Валентина Терешкова, письменниця Дж. К. Ролінг, тенісистка Серена Вільямс та актриса Опра Вінфрі.

Барбі Джоан Роулінг. Фото: Time

У в рамках серії Role Models було у 2020 році було випущено ляльку, присвячену українській фехтувальниці Ользі Харлан. Харлан — дворазова олімпійська чемпіонка, триразова чемпіонка світу та шестиразова чемпіонка Європи. Вона є однією з найуспішніших фехтувальниць в історії і є прикладом для багатьох дівчаток по всьому світу.

Барбі Ольга Харлан. Фото: theukrainians.org

У 2016 році Mattel представила три нові варіанти статури для Барбі, що стало першою в історії зміною пластикових пропорцій ляльки. У новій лінійці ляльок поряд із оригінальною моделлю були фігуристі, мініатюрні та високі ляльки Барбі.

Барбі з новою статурою. Фото: hearstapps.com

У 2018 році з'явилася перша Барбі у хіджабі. Вона була створена за образом американської фехтувальниці Ібтіхадж Мухаммад, як частина лінійки Barbie Shero, присвяченої жінкам, які руйнують кордони.

Перша Барбі у Хіджабі. Фото: hearstapps.com

У 2019 році Mattel випустила найрізноманітнішу на сьогоднішній день колекцію Барбі, до якої увійшли дві нові ляльки з обмеженими можливостями – одна з протезом ноги, а інша, чорна Барбі, в інвалідному візку. Сьогодні Барбі бувають більш ніж з 22 відтінками шкіри, 94 кольорами волосся, 13 кольорами очей та п'ятьма типами статури.

Інклюзивні Барбі. Фото: hearstapps.com

У 2019 році, на честь 60-річчя Барбі та Міжнародного жіночого дня, Mattel анонсувала 20 нових фігурок Барбі, заснованих на образах провідних жінок, включаючи активістку та супермодель Адвоа Абоа; захиснцю природи та доньку покійного "мисливця на крокодилів" Стіва Ірвіна, Бінді Ірвін; актрису, модель та активістку Яра Шахіді; зірку тенісу Наомі Осаку; та режисерку Аву ДюВерней.

Барбі Адвоа Абоах. Фото: harpersbazaar.com

Британський розробник вакцини проти коронавірусу Сара Гілберт також була удостоєна честі отримати Барбі у 2021 році, крім того власну Барбі отримала і британський приматолог Джейн Гудолл.

Барбі Джейн Гудолл. Фото: arcpublishing.com

Розширюючи свою інклюзивність, Барбі у квітні випустила ляльку, що зображує людину із синдромом Дауна, як частину своєї лінії Fashionistas. За словами Mattel, мета полягає в тому, щоб показати дітям різноманітні уявлення про світ.

Барбі з синдромом Дауна. Фото: hearstapps.com

За свою довгу і насичену подіями історію Барбі стала однією з найпопулярніших ляльок у світі, і дуже вплинула на сучасну культуру та моду. Лялька постійно оновлюється та отримує нове вбрання та аксесуари, що відображають останні тенденції у світі моди. Завдяки Барбі, дівчатка можуть знайомитися з новими стилями та експериментувати з образами.

Крім того, Барбі вплинула на музику, кіно та телебачення. Лялька з'явилася у десятках фільмів, телешоу та музичних кліпах. Барбі також була героїнею кількох книг та коміксів.

Феномен Барбі у тому, що лялька смогла стала символом краси, успіху та незалежності, а також надихнути мільйони дівчаток на те, щоб слідувати своїм мріям.

Нагадаємо, американська стрічка "Барбі" б'є рекорди. У світовому прокаті касові збори фільму подолали позначку $1 млрд. Такого результату кінокартина досягла трохи більш як за два тижні.