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Черговий рекорд: касові збори фільму "Барбі" перевищили $1 млрд

7 серпня 2023 04:17
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Черговий рекорд: касові збори фільму "Барбі" перевищили $1 млрд
Кадр з фільму "Барбі". Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американська стрічка "Барбі" б'є рекорди. У світовому прокаті касові збори фільму подолали позначку $1 млрд. Такого результату кінокартина досягла трохи більш як за два тижні. 

Про це пише видання The Economic Times.

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Популярність кінострічки "Барбі"

Світова прем'єра американської кінострічки "Барбі" відбулася 21 липня. І за цей час вона вже зібрала $1 млрд.

"Барбі" стала другим фільмом за 2023 рік зі зборами понад $1 млрд. Першим був мультфільм "Брати Супер Маріо в кіно", який заробив понад $1,3 млрд у світовому прокаті", — пише видання.

Для порівняння: збори головного конкурента "Барбі" — фільму "Опенгеймер" режисера Крістофера Нолана, який вийшов у прокат того ж дня — перевищили $500 млн.

Нагадаємо, в український кінопрокат виходять чотири нові фільмів. Серед них, зокрема, українська музична драма "Королі репу" з Wellboy в головній ролі та американський трилер "Поки смерть не розлучить нас".

Також ми розповідали, чи змогли кіноновинки обігнати "Барбі" та "Оппенгеймер" в північноамериканському прокаті.

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