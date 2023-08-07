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Очередной рекорд: кассовые сборы фильма "Барби" превысили $1 млрд

7 августа 2023 04:17
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Очередной рекорд: кассовые сборы фильма "Барби" превысили $1 млрд
Фото из фильма "Барби". Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американская картина "Барби" бьет рекорды. В мировом прокате кассовые сборы фильма преодолели отметку в $1 млрд. Такого результата кинокартина достигла за чуть более двух недель.

Об этом пишет издание The Economic Times.

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Мировая премьера американской киноленты "Барби" прошла 21 июля. И за это время она уже собрала $1 млрд.

"Барби" стала вторым фильмом за 2023 год со сбором более $1 млрд. Первым был мультфильм "Братья Супер Марио в кино", заработавший более $1,3 млрд в мировом прокате", — пишет издание.

Для сравнения: сборы главного конкурента "Барби" — фильма "Опенгеймер" режиссера Кристофера Нолана, вышедшего в прокат в тот же день — превысили $500 млн.

Напомним, в украинский кинопрокат выходят четыре новых фильма. Среди них, в частности, украинская музыкальная драма "Короли рэпа" из Wellboy в главной роли и американский триллер "Пока смерть не разлучит нас".

Также мы рассказывали, смогли киноновинки обогнать "Барби" и "Оппенгеймер" в североамериканском прокате.

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