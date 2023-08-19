История куклы Барби от начала до настоящего

Марго Робби в роли Барби. Фото: images.hdqwalls.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Некоторые могут считать, что с выходом фильма "Барби" , с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, началась новая волна увлечения этой куклой. Однако это не совсем так — интерес к Барби не утихает в течение десятилетий. С момента дебюта этой куклы в 1959 году по всему миру было продано более миллиарда Барби. После многих физических изменений и освоение более 200 профессий Барби по-прежнему остается одной из самых трудолюбивых, популярных и любимых игрушек в истории.

Новини.LIVE рассказывают удивительную историю куклы Барби и как она изменялась в течение десятилетий.

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Как начиналась Барби

День рождения Барби отмечается 9 марта, в день ее дебюта на Американской международной ярмарке игрушек в Нью-Йорке в 1959 году. Своим рождением Барбара Миллисент Робертс – именно такое имя получила кукла, согласно своей биографии – обязана американской предпринимателю, президенту и основательнице компании Mattel, Рут Хендлер.

Она создала первую куклу Барби для своей дочери. Рут заметила, что у дочери и ее подруг было много детских кукол, но не было такой, которая была бы похожа на взрослую женщину. Рут Хенделер решила создать такую куклу, которая была бы стильной, модной и взрослой девушкой.

В 1960-е легенда Барби гласила, что она происходила из города Уиллоус, штат Висконсин, и выросла в семье Джорджа и Маргарет Робертс. Но в 1990-е биография куклы изменилась: с выпуском новой "урбанистической" серии Generation Girls Барби стала уроженкой Нью-Йорка.

При этом Хендлер частично создала Барби по образу ее собственной дочери — Барбары, а отчасти в качестве сборного образа гламурных голливудских звезд 1950-х годов, таких как Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро. Удивительный успех Барби во многом был связан с тем, что она была взрослой женщиной, в отличие от большинства кукол того времени, изображавших только детей и младенцев.

Первая Барби (блондинка) Фото: hearstapps.com

Первая Барби была одета в купальник с принтом под зебру, с собранным в пучок хвостом и солнцезащитными очками в качестве аксессуара. Следует отметить, что первая Барби была доступна в двух версиях: брюнетка и блондинка.

Первая Барби (блондинка) Фото: hearstapps.com

Примечательно, что ритейлеры игрушек поначалу не были уверены в том, что кукла Барби будет хорошо продаваться, но дети сразу полюбили эту куклу и она в очень быстро покорила мир игрушек. По данным Mattel, за первый год ее существования на рынке было продано около 300 тысяч кукол Барби.

Как менялась Барби на протяжении десятилетий

Первые несколько лет существования Барби внешний вид куклы оставался достаточно стабильным. Оригинальная Барби имела рост примерно 30 см, талию 14 см и размер груди 24 см. И если в ее прически и макияж вносились небольшие изменения в каждой итерации, то сама форма куклы оставалась неизменной, демонстрируя моду поколения. Первой работой Барби была молодая модель.

Дизайнеры Барби вдохновлялись модой Лос-Анджелеса. На дизайн куклы повлияла одежда прогуливавшихся по Беверли-Хиллз, Родео-драйв и Мелроуз-авеню людей, а также купальники, носившие любители пляжного отдыха в Малибу и Вэнис-Бич. По мере того как изменялись тенденции, менялся и гардероб Барби.

В 1960 году Барби нашла первую серьезную работу. Барби стала модельером. Эта версия Барби была представлена в 1960 году и сразу стала популярна. Барби-модельер была одета в белую блузу, красный жакет черные туфли и шляпу-котелок.

Барби модельер. Фото: hearstapps.com

Барби-модельер была вдохновлена реальными женщинами-модельерами того времени, такими как Элизабет Арден и Коко Шанель. Она стала символом стремления к успеху и независимости для девочек по всему миру.

Всего с момента своего рождения кукла адаптировалась к стандартам моды каждой эпохи, овладела более 200 карьерами и выдавала себя за многих знаменитостей. Одна из самых стильных Барби вышла в 1961 году и называлась "Барби Соло в центре внимания" (Barbie Solo in the Spotlight). Кукла была одета в черное мерцающее платье-футляр и длинные перчатки.

"Барби Соло в центре внимания". Фото: hearstapps.com

А вот одна из самых необычных профессий Барби дебютировала в 1965 году. Тогда она отправилась на Луну. Четыреми годами ранее Нила Армстронга.

Барби на Луне. Фото: insider.com

Со временем менялась и мода, а с ней и Барби. Одна из самых известных кукол Барби запечатлела переход от довольно сдержанной моды 60-х к непринуждённому свободному стилю 70-х. Обновленная Барби дебютировала в 1971 году с новой формой лица, солнечным загаром и длинными платиновыми светлыми волосами. Малибу Барби тпежн была первой Барби, чьи глаза смотрели вперед, а не соблазнительно косились.

Малибу Барби. Фото: hearstapps.com

Кроме того, 70-е годы ознаменовались решением предоставить Барби серию карьеры. Если раньше она в основном позиционировалась как кукла-модель, то с 1970-х годов Барби стала овладевать все большим количеством профессий. Одной из первых профессиональных кукол Барби стала Барби-хирруг. Среди других известных профессий куклы в 70-е годы: балерина (1976 год) и олимпийская лыжница, выпущенная в 1975 году перед зимними Олимпийскими играми 1976 года в Австрии.

Барби-хирург. Фото: hearstapps.com

Барби-балерина. Фото: hearstapps.com

Барби Олимпийская лыжница. Фото: hearstapps.com 1/3 _ 3

В 1981 году Барби начала кататься на роликах, а в 1982 году подавала гамбургеры и картошку фри в Макдональдсе. Что не мешало ей стать бизнес-вумен в 1985 году и снова слетать на Луну в 1986 году.

Барби на роликах. Фото: insider.com

Барби в McDonald`s. Фото: hearstapps.com

Барби-бизнесвумен. Фото: hearstapps.com

Барби на луне. Фото: insider.com 1/4 _ 4

Кроме того, в 1980 году Mattel разнообразила свои куклы, представив свою первую афроамериканскую куклу, которую назвали Барби, а не другим именем. До этого у Барби была темнокожая подруга Кристи, которую Mattel выпустила в 1968 году. В1980-м же году была представлена и латиноамериканская Барби. Сегодня насчитывается более 40 международных Барби разных народов и национальностей.

Первая темнокожая Барби. Фото: hearstapps.com

Первая латиноамериканская Барби. Фото: hearstapps.com 1/2 _ 2





90-е годы привнесли в мир Барби дизайнерские коллаборации, такие как творения Боба Маки. Куклы Барби Bob Mackie были выпущены компанией Mattel в честь 30-летия Барби. Серия была разработана дизайнером Бобом Маки и включала 12 кукол, одетых в разные дизайнерские платья. Куклы выпустили в ограниченном тираже и быстро стали коллекционными.

Барби Боб Макки. Фото: hearstapps.com

Они были сделаны из высококачественных материалов и имели множество деталей. Платья были сшиты из шелка, тафты и кружева, а украшения были сделаны из драгоценных камней. Куклы также имели реалистичные прически и макияж.

Впрочем, сотрудничество с дизайнерами не остановило Барби от расширения своего впечатляющего резюме. В 1991 году она стала пилотом ВВС, в 1993 году работала в полиции, а через год исследовала глубины океана. В 90-е годы Барби успела также поработать пожарной, гимнасткой, дантистом и даже баллотировалась в президенты.

Барби-пилот ВВС. Фото: insider.com

Барби-полицейский. Фото: hearstapps.com

Барби – исследовательница глубин океана. Фото: insider.com

Барби пожарная. Фото: hearstapps.com

Барби-гимнастка. Фото: insider.com

Барби-дантист. Фото: insider.com

Барби – кандидат в президенты. Фото: hearstapps.com 1/7 _ 7

Также в 90-е годы появились индейская Барби и Барби из Кении.

Индейская Барби. Фото: insider.com

Барби из Кении: Фото: insider.com 1/2 _ 2

В "нулевых" Барби вновь овладевала разными профессиями. После летних Олимпийских игр в 2000 году в Сиднее Барби выпустила в роли олимпийских пловцов с золотыми медалями. Кроме того, она работала учительницей рисования, была японской принцессой, продюсером, шеф-поваром, футбольным тренером, специализирующимся на уходе за новорожденными врачом, а также компьютерным инженером в тематической рубашке.

Барби Олимпийский призер. Фото: hearstapps.com

Барби-учительница рисунок. Фото: insider.com

Барби – японская принцесса. Фото: hearstapps.com

Барби-продюсер. Фото: hearstapps.com

Барби – шеф-повар. Фото: hearstapps.com

Барби – футбольный тренер. Фото: hearstapps.com

Барби-врач, ухаживающий за детьми. Фото: hearstapps.com

Барби-компьютерный инженер. Фото: hearstapps.com 1/8 _ 8

Кроме того, не обошлось без коллаборации с дизайнерами. На этот раз с американской дизайнером Кейт Спейд. Кукла была одета в легкое пальто с ярким цветочным принтом. У Барби были темные волосы собраны в высокий хвост, а также множество других деталей: сумка, с выглядывающей из нее собачкой, очки, украшения имитирующие бирюзу, сабо на высоком каблуке.

Барби от Кейт Спейда. Фото: insider.com

Инклюзивная эра

Барби начиналась как 19-летняя блондинка, но определение того, кем может быть Барби, менялось с годами. Кристи, первый чернокожий персонаж во вселенной Барби, был представлен в 1968 году, девять лет спустя после запуска Барби. В 1980 году, как мы писали выше, появилась первая полноценная черная кукла Барби.

Впоследствии тело куклы также претерпело несколько изменений, чтобы сделать ее более реалистичной. В 2015 году ее вечно изогнутые ступни расслабились, поэтому она наконец-то смогла надеть пару балеток. Несгибающееся ступни Барби, застывашие в форме туфель на каблуках, достаточно комично были обыграны в фильме с Марго Робби и Райаном Гослингом.

Барби в балетках. Фото: insider.com

Кроме того, в 2015 году в честь 60-летия бренда Mattel выпустила серию Role Models. Цель серии — вдохновить девочек на достижение своих целей и показать им, что они могут быть кем угодно и достичь чего захотят. В серии представлены куклы женщин, которые добились успеха в различных областях, таких как наука, искусство, спорт, политика и шоу-бизнес. Среди них такие известные женщины, как космонавт Валентина Терешкова, писательница Дж. К. Роллинг, теннисистка Серена Уильямс и актриса Опра Уинфри.

Барби Джоан Роулинг. Фото: Time

В рамках серии Role Models была в 2020 году выпущена кукла, посвященная украинской фехтовальщице Ольге Харлан. Харлан – двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы. Она является одной из самых успешных фехтовальщиц в истории и является примером для многих девочек по всему миру.

Барби Ольга Харлан. Фото: theukrainians.org

В 2016 году Mattel представила три новых варианта телосложения для Барби, что стало первым в истории изменением пластиковых пропорций куклы. В новой линейке кукол рядом с оригинальной моделью были фигуристые, миниатюрные и высокие куклы Барби.

Барби с новым телосложением. Фото: hearstapps.com

В 2018 году появилась первая Барби в хиджабе. Она была создана по образу американской фехтовальщицы Ибтихадж Мухаммад, как часть линейки Barbie Shero, посвященной женщинам, разрушающим границы.

Первая Барби в Хиджаби. Фото: hearstapps.com

В 2019 году Mattel выпустила самую разную на сегодняшний день коллекцию Барби, в которую вошли две новые куклы с ограниченными возможностями – одна с протезом ноги, а другая, черная Барби, в инвалидной коляске. Сегодня Барби бывают с более чем 22 оттенками кожи, 94 цветами волос, 13 цветами глаз и пятью типами телосложения.

Инклюзивные Барби. Фото: hearstapps.com

В 2019 году, в честь 60-летия Барби и Международного женского дня, Mattel анонсировала 20 новых фигурок Барби, основанных на образах ведущих женщин, включая активистку и супермодель Адвоа Абоа; защитницу природы и дочь покойного "охотника на крокодилов" Стива Ирвина, Бинди Ирвин; актрису, модель и активистку Яра Шахиди; звезду тенниса Наоми Осаку; и режиссера Аву ДюВерней.

Барби Адвоо Абоах. Фото: harpersbazaar.com

Британский разработчик вакцины против коронавируса Сара Гилберт также была удостоена чести получить Барби в 2021 году, кроме того, собственную Барби получила и британский приматолог Джейн Гудолл.

Барби Джейн Гудолл. Фото: arcpublishing.com

Расширяя свою инклюзивность, Барби в апреле выпустила куклу, изображающую человека с синдромом Дауна как часть своей линии Fashionistas. По словам Mattel, цель состоит в том, чтобы показать детям разнообразные представления о мире.

Барби с синдромом Дауна. Фото: hearstapps.com

За свою длинную и насыщенную событиями историю Барби стала одной из самых популярных кукол в мире и оказала большое влияние на современную культуру и моду. Кукла постоянно обновляется и получает новые наряды и аксессуары, отражающие последние тенденции в мире моды. Благодаря Барби девочки могут знакомиться с новыми стилями и экспериментировать с образами.

Кроме того, Барби повлияла на музыку, кино и телевидение. Кукла появилась в десятках фильмов, телешоу и музыкальных клипах. Барби была героиней нескольких книг и комиксов.

Феномен Барби в том, что кукла смогла стать символом красоты, успеха и независимости, а также вдохновить миллионы девочек на то, чтобы следовать своим мечтам.

Напомним, американская лента "Барби" бьет рекорды . В мировом прокате кассовые сборы фильма преодолели отметку в $1 млрд. Такого результата кинокартина достигла чуть более двух недель.