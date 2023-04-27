Незвичні професії: британський зоопарк шукає працівника, який буде відлякувати чайок

Британський зоопарк шукає "відлякувача" чайок. Фото: Blackpoolzoo

Останнім часом в інфопросторі постійно звучать заяви про те, що світ швидко змінюється, тому ми маємо бути готові до появи нових незвичних професій на ринку праці. Щоразу чуючи подібне ми думаємо, що мова йде про діджитал-ремесла на зразок "психолог для штучного інтелекту" чи "спеціаліст у справі соціалізації роботів", проте у всесвіту є почуття гумору, і часто нові види зайнятості виявляються курйознішими, ніж будь-хто міг очікувати. Як щодо професії "відлякувач нахабних крадіїв їжі"? У одному із британських зоопарків саме шукають такого спеціаліста!

Зоопарк "Blackpool" заявив, що шукає працівника, який стане місцевим поліцаєм, що рятуватиме людей і тварин від чайок-злодіїв.

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Деталі про незвичайну вакансію

Оголошення про це нещодавно з’явилося на сайті установи. Там зазначено: працівники зоопарку люблять всіх тварин і жодним чином не бажають дискримінувати чайок, але останнім часом в них уже просто не витримують нерви, адже птахи почали нещадно їх тероризувати. Пернаті так знахабніли, що повадилися красти їжу як у туристів, так і з місцевих вольєрів. Щодо кандидата, то він має бути приязним, гнучким, клієнтоорієнтованим, а також — таким, що готовий проводити робочі часи в костюмі птаха і не соромитися голосно лякати чайок тоді, коли це буде потрібно.

Робочий день — на крилах

Робочий день "відлякувача" проходитиме весело і рухливо: його робота полягатиме в тому, що він буде зображати перед чайками орла. Працівникові доведеться не лише гуляти по зоопарку в костюмі гігантського птаха, але і імітувати поведінку орла відразу ж, як тільки він забачить чайок на землі чи у повітрі. Судячи зі специфіки роботи співробітнику доведеться ще й фотографуватися із відвідувачами, адже людям, які за ним спостерігатимуть, точно захочеться отримати фото на пам’ять.

В оголошенні на сайті зоопарку також зазначається, що у закладі є чимало місць для тих, хто бажає вбратися в унікальні костюми та відлякати чайок.

"Ми зробимо все можливе, аби тримати чайок подалі від локацій, де гуляють наші відвідувачі", — написано в оголошенні.

За оригінальністю ця професія може посперечатися хіба що з посадами "підіймач пінгвінів" — підіймачі рятують пінгвінів, що спостерігали за пролітаючим по небу вертолітом і через це впали на спину та не змогли підвестися самостійно, та "шукачем мурашок" — детективи відбирають найбільших мурашок із мурашника задля подальшого розмноження на мурахових фермах.

До речі, нещодавно ми писали про те, що на Алясці лось сходив у кіно.