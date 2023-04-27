Необычные профессии: британский зоопарк ищет работника, который будет отпугивать чаек

Британский зоопарк ищет "отпугивателя" чаек Фото: Blackpoolzoo

В последнее время в инфопространстве постоянно звучат заявления о том, что мир быстро меняется, поэтому мы должны быть готовы к появлению новых необычных профессий на рынке труда. Каждый раз, слыша такое, мы думаем, что речь идет о диджитал-ремеслах вроде "психолог для искусственного интеллекта" или "специалист по социализации роботов", однако у вселенной есть чувство юмора, и часто новые виды занятости оказываются более курьезными, чем кто-либо мог ожидать.

Детали о необычной вакансии

Как насчет профессии "отпугиватель наглых воров еды"? В одном из британских зоопарков как раз ищут такого специалиста! Зоопарк "Blackpool" заявил, что ищет работника, который станет местным полицейским, спасающим людей и животных от чаек-воров. Объявление об этом недавно появилось на сайте зоопарка. Там отмечено: работники зоопарка любят всех птиц и никоим образом не желают дискриминировать чаек, но в последнее время у них просто не выдерживают нервы, ведь эти птицы начали беспощадно их терроризировать. Пернатые так обнаглели, что уже воруют еду как у туристов, так и из местных вольеров. Что касается кандидата, то он должен быть дружелюбным, гибким, клиентоориентированным, а также готовым проводить рабочее время в костюме птицы и не стесняться громко пугать чаек тогда, когда это будет нужно.

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Рабочий день — на крыльях

Рабочий день отпугивателя будет проходить весело и подвижно: работа будет заключаться в том, что он будет изображать перед чайками орла. Работнику придется не только гулять по зоопарку в костюме гигантской птицы, но и имитировать поведение пернатого каждый раз, как только он увидит чаек на земле или в воздухе. Судя по специфике работы сотруднику придется еще и фотографироваться с посетителями, ведь людям, которые будут за ним наблюдать, точно захочется получить фото на память.

В объявлении на сайте зоопарка также отмечается, что в заведении есть немало мест для желающих нарядиться в уникальные костюмы и отпугнуть чаек.

"Мы сделаем все возможное, чтобы держать чаек подальше от локаций, где гуляют наши посетители", — написано в объявлении.

По оригинальности профессия "отпугиватель" может поспорить разве что с должностями "подниматель пингвинов" — эти работники спасают пингвинов, которые наблюдали за пролетающим по небу вертолетом и из-за этого упали на спину и не смогли встать самостоятельно, а также "искатель муравьев" — детективы отбирают крупнейших муравьев для дальнейшего размножения на муравьиных фермах.

Кстати, недавно мы писали о том, что на Аляске лось пришел в кино.