Лось у кінотеатрі: на Алясці тварина завітала до закладу і поласувала смаколиками

На Алясці лось захотів у кіно. Фото: скріншот

Працівники кінотеатру на Алясці зробили фото та відео, коли лось зайшов у будівлю, щоб поласувати попкорном.

Інцидент зафіксували також камери відеоспостереження, передає upi.com.

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Тварина зайшла до вестибюля закладу, порилася у смітті, з'їла попкорн і засунула морду в коробку від Happy Meal, перш ніж піти.

Нік Фаулер, біолог дикої природи з Департаменту риби та дичини Аляски, сказав, що лосі зазвичай харчуються гілками, листям та іншими рослинними матеріалами.

"Я не знаю, чи корисний Happy Meal для лося чи ні. Однак я можу з упевненістю сказати, що його немає у його природному раціоні", — сказав Фаулер.

Нагадаємо, у Британській Колумбії, Канада, ведмідь заліз в автомобіль та випив 69 банок газованих напоїв. Власниці машини Шерон Росел вдалося зафіксувати інцидент на відео.