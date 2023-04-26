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Лось в кинотеатре: на Аляске животное посетило заведение и полакомилось вкусностями

26 апреля 2023 05:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Лось в кинотеатре: на Аляске животное посетило заведение и полакомилось вкусностями
На Аляске лось захотел в кино. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Работники кинотеатра на Аляске сделали фото и видео, когда лось вошел в здание, чтобы полакомиться попкорном.

Инцидент зафиксировали также камеры видеонаблюдения, передает upi.com.

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Работники кинотеатра на Аляске были просто ошарашены, когда лось забрел в здание.

Животное зашло в вестибюль заведения, порылось в мусоре, съело попкорн и засунуло морду в коробку от Happy Meal, прежде чем уйти.

Ник Фаулер, биолог дикой природы из Департамента рыбы и дичи Аляски, сказал, что лоси обычно питаются ветками, листьями и другими растительными материалами.

"Я не знаю, полезен ли Happy Meal для лося или нет. Однако я могу с уверенностью сказать, что его нет в его естественном рационе", — сказал Фаулер.

Напомним, в Британской Колумбии, Канада, медведь залез в автомобиль и выпил 69 банок газированных напитков. Владелице машины Шэрону Роселу удалось зафиксировать инцидент на видео.

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