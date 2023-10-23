В Індонезії через напад крокодилів загинуло 450 людей — чому це не можна зупинити

Чоловік стоїть біля крокодила. Фото: Туристер

В Індонезії зафіксували найбільшу кількість випадків нападів морських крокодилів у світі. Протягом останніх десяти років ці плазуни здійснили біля тисячі нападів, через які загинуло 450 людей.

Про це повідомляє BBC News.

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Як кажуть у Міжнародному союзі охорони природи, майже 90 із цих нападів сталися у Бангці та на сусідньому острові Белітунг.

Що відомо про острів Бангка

Зазначається, що острів Бангка є одним із найбагатших регіонів у світі з видобутку олова. Тому через видобуток на острові тепер немає лісу. Там залишилися тисячі величезних кратерів та ям. Тому крокодили залишилися без свого природного середовища існування, через що можуть жити в шахтах біля будинків людей, що сприяє зростанню атак.

Напад на жінку

У виданні розповіли історію жінки Сарії, яка у вересні 2022 року пішла за водою до ями біля свого будинку на острові Бангка.

"Вода була спокійною і не було жодних ознак крокодила, тому я вирішила скупатися. Раптом він з'явився з нізвідки і вкусив мене, потягнувши за ліву руку у воду", — зазначила 54-річна жінка.

Причина нападів

За словами експертів, причиною таких нападів є незаконний видобуток. Якщо люди будуть і далі рухатися до моря в пошуках олова, то все більше крокодилів буде витіснятися зі свого природного середовища існування.

"Усі тут — шахтарі олова. Їм байдуже навколишнє середовище", — пояснила Сарія.

Вона додала, що їй пощастило, що вона залишилася живою, проте їй досі боляче рухати лівою рукою або пальцями.

"Іноді, коли я сплю, напад повертається до мене уві сні", — сказала Сарія.

Небезпечні хижаки

Також у виданні The Sun показали, наскільки великими є крокодили, які мешкають в Індонезії.

З 26-футового крокодила дістали тіло людини після нападу в березні 2021 року. Фото: The Sun

Рятувальникам часто доводиться розрізати крокодилів, аби дістати жертву. Фото: The Sun

Один із крокодилів був настільки великим, що його везли землекопом. Фото: The Sun

Також журналісти додають, що у більшості випадках крокодили поглинали людей повністю, через що вони помирали повільно та болісно.

"Тіло восьмирічного хлопчика вирізали зі шлунка одного з 26-футових звірів після того, як тварина проковтнула дитину цілком на очах у його батька. Згідно з повідомленнями, Дімаса Сапутру затягнуло в каламутну воду, коли його батько шалено плив за величезною рептилією", — розповіли у виданні.

Нагадаємо, у шоу BBC про дику природу телевізійні документальні сцени досить часто фальсифікували, щоб викликати у глядачів відчуття "емоції" щодо загрози для природи. Проте через це корпорація втрапила у скандал.