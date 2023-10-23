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В Индонезии из-за нападения крокодилов погибли 450 человек — почему это нельзя остановить

23 октября 2023 10:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Индонезии из-за нападения крокодилов погибли 450 человек — почему это нельзя остановить
Человек стоит у крокодила. Фото: Туристер
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Индонезии было зафиксировано наибольшее количество случаев нападений морских крокодилов в мире. В последние десять лет эти пресмыкающиеся совершили около тысячи нападений, из-за которых погибли 450 человек.

Об этом сообщает BBC News.

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Как говорят в Международном союзе охраны природы, около 90 из этих нападений произошли в Бангке и на соседнем острове Белитунг.

Что известно об острове Бангка

Отмечается, что остров Бангка является одним из богатейших регионов мира по добыче олова. Поэтому из-за добычи на острове нет леса. Там остались тысячи огромных кратеров и ям. Поэтому крокодилы остались без своей природной среды обитания, из-за чего могут жить в шахтах возле домов людей, что способствует росту атак.

Нападение на женщину

В издании рассказали историю женщины Сарии, которая в сентябре 2022 года пошла за водой в яму у своего дома на острове Бангка.

"Вода была спокойной и не было никаких признаков крокодила, поэтому я решила искупаться. Вдруг он появился из ниоткуда и укусил меня, потянув за левую руку в воду", — отметила 54-летняя женщина.

Причина нападений

По словам экспертов, причиной таких нападений является незаконная добыча. Если люди будут и дальше двигаться к морю в поисках олова, то все больше крокодилов будет вытесняться из своей природной среды обитания.

"Все здесь — шахтеры олова. Им безразлична окружающая среда", — объяснила Сария.

Она добавила, что ей повезло, что она осталась жива, однако ей до сих пор больно двигать левой рукой или пальцами.

"Иногда, когда я сплю, нападение возвращается ко мне во сне", — сказала Сария.

Опасные хищники

Также в издании The Sun показали, насколько велики крокодилы, проживающие в Индонезии.

крокодилы в Индонезии
Из 26-футового крокодила извлекли тело человека после нападения в марте 2021 года. Фото: The Sun
крокодилы в Индонезии
Спасателям часто приходится разрезать крокодилов, чтобы достать жертву. Фото: The Sun
крокодилы в Индонезии
Один из крокодилов был настолько велик, что его везли землекопом. Фото: The Sun

Также журналисты добавляют, что в большинстве случаях крокодилы поглощали людей полностью, поэтому они умирали медленно и болезненно.

"Тело восьмилетнего мальчика вырезали из желудка одного из 26-футовых зверей после того, как животное проглотило ребенка целиком на глазах у его отца. Согласно сообщениям, Димаса Сапутру затянуло в мутную воду, когда его отец безумно плыл за огромной рептилией", — рассказали в издании.

Напомним, в шоу BBC о дикой природе телевизионные документальные сцены довольно часто фальсифицировали, чтобы вызвать у зрителей ощущение "эмоции" по поводу угрозы для природы. Однако из-за этого корпорация попала в скандал.

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