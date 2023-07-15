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В Індії жебрак-мільйонер продовжує просити гроші: в чому причина

15 липня 2023 13:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Індії жебрак-мільйонер продовжує просити гроші: в чому причина
Бідність в Індії. Фото: BCCL
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Жебрак з Індії Бхарат Джайн і далі просить милостиню на вулицях міста Мумбаї, незважаючи на те, що має статки у мільйон доларів. Для Індії це дуже великі гроші.

Про це пише India Times.

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Що відомо про жебрака

Бхарат Джайн народився у бідній родині. Він не навчався в університеті та не знайшов нормальну роботу, яку мають інші люди.

Попри це жебрак створив гідні умови для свого життя та своєї сім'ї, а саме батька, брата, дружини та двох дітей. Він зміг дати своїм дітям навчання у школі. Також вони отримали освіту.

Який дохід у Бхарата

Чоловік заробляє біля 2 500 рупій на день, просячи милостиню 10-12 годин, в той час як багато жителів Індії живуть на декілька сотень рупій на день. 

Відомо, що дохід Бхарата на місяць складає від 60 000 до 75 000 рупій. Така сума є великою в Індії.

Розумні інвестиції

Зазначається, що він не тільки накопичує свої кошти, а й вкладає їх у нерухомість. Жебрак має заможну квартиру, в якій є дві спальні, в Мумбаї. Також у його власності є два магазини в Тхані, з них він має дохід від оренди — 30 000 рупій на місяць.

Попри те, що Бхарат вважається багатою людиною, він продовжує жебракувати в тих районах міста, де бувають туристи.

Такі його дії викликають подив, адже родина давно відмовляє його від цього. 

За словами багатьох, він відчуває емоційне задоволення, коли спілкується з тими людьми, які дають йому пожертви. 

Нагадаємо, раніше чоловік зі штату Кентуккі, США, знайшов на своєму полі з кукурудзою 700 дорогоцінних золотих монет. Вони використовувалися за часів громадянської війни.

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