В Индии нищий-миллионер продолжает просить деньги: в чем причина

Бедность в Индии. Фото: BCCL

Нищий из Индии Бхарат Джайн продолжает просить милостыню на улицах города Мумбаи, несмотря на то, что имеет состояние в миллион долларов. Для Индии это очень большие деньги.

Об этом пишет India Times.

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Что известно о нищем

Бхарат Джайн родился в бедной семье. Он не учился в университете и не нашел нормальной работы, которую имеют другие люди.

Несмотря на это нищий создал достойные условия для своей жизни и своей семьи, а именно отца, брата, жены и двоих детей. Он смог дать своим детям обучение в школе. Также они получили образование.

Какой доход у Бхарата

Он зарабатывает около 2 500 рупий в день, прося милостыню 10-12 часов, в то время как многие жители Индии живут на несколько сотен рупий в день.

Известно, что доход Бхарата в месяц составляет от 60 000 до 75 000 рупий. Такая сумма велика в Индии.

Умные инвестиции

Он отмечает, что не только накапливает свои средства, но и вкладывает их в недвижимость. Нищий имеет дорогую квартиру, в которой есть две спальни, в Мумбаи. Также в его собственности есть два магазина в Тхани, из них у него доход от аренды — 30 000 рупий в месяц.

Несмотря на то, что Бхарат считается богатым человеком, он продолжает попрошайничать в тех районах города, где бывают туристы.

Такие его действия вызывают удивление, ведь семья давно отказывает его от этого.

По словам многих, он испытывает эмоциональное удовольствие, когда общается с людьми, которые дают ему пожертвования.

Напомним, ранее мужчина из штата Кентукки, США, нашел на своем поле с кукурузой 700 драгоценных золотых монет. Они использовались во времена гражданской войны.