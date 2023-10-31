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В бліндаж до українських військових заповзли величезні змії

31 жовтня 2023 22:20
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В бліндаж до українських військових заповзли величезні змії
Змія у бліндажі військових. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Військовий ЗС України зняв відео, як змії заповзли до нього в бліндаж. Він жартома сказав, що це до когось з бійців приїхали дружина з тещею.

Про це повідомляє ТСН.

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Змії у бліндажі військових

В бліндажах українським захисникам докучають не лише миші і пацюки, але й інші непрохані гості. В мережі з'явилося відео, як в одному із бліндажів наших військових оселилися змії.

Одна з рептилій навіть встигла поміняти шкіру, а стару залишила у "подарунок" бійцям.

"Сидить красуня. А ось друга сидить. Більша, ніж перша. Жінка з тещею до когось погостювати приїхали", — жартує військовий.

Коментатори під відео пожартували, що натомість у бліндажі зникнуть пацюки і миші.

Нагадаємо, мешканка Луцька Наталія Ніколаєва розповіла щасливу історію. Вона відшукала в Маріуполі собаку свого 26-річного сина Дмитра, який понад рік перебуває у російському полоні.

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