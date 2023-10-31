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В блиндаж к украинским военным заползли огромные змеи

31 октября 2023 22:20
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В блиндаж к украинским военным заползли огромные змеи
Змея в блиндаже военных. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Военный ВС Украины снял видео, как змеи заползли к нему в блиндаж. Он в шутку сказал, что это к кому-то из бойцов приехала жена с тещей.

Об этом сообщает ТСН.

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Змеи в блиндаже военных

В блиндажах украинским защитникам досаждают не только мыши и крысы, но и другие незваные гости. В сети появилось видео, как в одном из блиндажей наших военных поселились змеи.

Одна из рептилий даже успела поменять кожу, а старую оставила в "подарок" бойцам.

"Сидит красавица. А вот вторая сидит. Больше первой. Женщина с тещей к кому-то погостить приехали", — шутит военный.

Комментаторы под видео пошутили, что зато в блиндаже исчезнут крысы и мыши.

Напомним, жительница Луцка Наталья Николаева рассказала счастливую историю. Она отыскала в Мариуполе собаку своего 26-летнего сына Дмитрия, который больше года находится в российском плену.

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