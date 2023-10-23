Мати врятувала з Маріуполя собаку полоненого сина

Жінка із врятованим собакою. Фото: скриншот

Мешканка Луцька Наталія Ніколаєва відшукала в Маріуполі собаку свого 26-річного сина Дмитра, який понад рік перебуває у російському полоні.

Щемливу історію порятунку показали в етері Національного телемарафону "Єдині новини".

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Відомо, що що син Наталі Ніколаєвої Дмитро — медик 36-ї бригади морської піхоти. З березня до квітня 2022 року він із побратимами тримав оборону на заводі імені Ілліча в Маріуполі.

У квітні, коли потрапив у полон, Дмитро відпустив собаку Афіну. Пані Наталія увесь рік не припиняла шукати собаку сина. Лише завдяки соцмережам таки знайшла — на підприємстві неподалік заводу Ілліча.

Собаку впізнали завдяки оригінально постриженим вухам і білій плямі на лівій задній лапці.

Нагадаємо, місцеві жителі тимчасово окупованого Маріуполя зафіксували переміщення ворожої техніки. Велика кількість вантажівок з БК з Новоазовська рухається в сторону Бердянська.