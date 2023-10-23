Мать спасла из Мариуполя собаку сына, который сейчас в плену

Женщина со спасенной собакой. Фото: скриншот

Жительница Луцка Наталья Николаева отыскала в Мариуполе собаку своего 26-летнего сына Дмитрия, который больше года находится в российском плену.

Щемящую историю спасения показали в эфире Национального телемарафона "Єдині новини".

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История спасения собаки из Мариуполя

Известно, что сын Натальи Николаевой Дмитрий — медик 36-й бригады морской пехоты. С марта по апрель 2022 года он с побратымами держал оборону на заводе имени Ильича в Мариуполе.

В апреле, когда он попал в плен, Дмитрий отпустил собаку Афину. Наталья весь год не прекращала искать собаку сына. Только благодаря соцсетям таки нашла ее — на предприятии недалеко от завода Ильича.

Собаку узнали благодаря оригинально постриженным ушам и белому пятну на левой задней лапке.

Напомним, местные жители временно оккупированного Мариуполя зафиксировали перемещение вражеской техники. Большое количество грузовиков из БК из Новоазовска двигается в сторону Бердянска.