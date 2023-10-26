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Українка, яка проживала у Польщі з дитинства, повернулася додому і поскаржилась на умови в Україні

26 жовтня 2023 20:17
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Ілля Рябінін
редактор
Українка, яка проживала у Польщі з дитинства, повернулася додому і поскаржилась на умови в Україні
Ілюстративне фото. Джерело: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українка, яка переїхала в 11 років до Польщі, а цього року вирішила повернутися до України, щоб розпочати самостійне доросле життя, ділиться своїми враженнями від повернення на батьківщину. Проте дівчина зіштовхнулася з непередбачуваними наслідками.

Про це повідомляють соцмережі.

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Що дівчина побачила

Зазначається, що у Варшаві вона працювала в банку. Нині їй 22 роки, після початку великої війни вона вирішила повернутися до бабусі з дідусем до Львова і почала пошуки роботи.

"Перше, що впадає в очі при пошуку роботи — офіси шахрайські, колл-центри. Сайти не верифікують, хто виставляє оголошення, або продають дані. Була шокована кількістю скама, фірм, які не влаштовують офіційно і без поваги ставляться до кандидатів та працівників", — пише дівчина.

Скриншот з відео українки. Джерело: соцмережі

Вона не розуміє, чому офіційне листування з роботодавцем ведеться в месенджерах, оскільки, за її словами, так "немає можливості перевірити, чи дійсно людина представляє компанію, не кажучи вже про можливість видалити діалог".

Каже, здивована кількістю російської мови у Львові — на вулиці, на співбесідах, на конференції, у кафе.

Також українка не розуміє, чому публічні люди "тиснуть на людей" із закликом кидати донати, але не порушують теми розкрадання коштів, військової та гуманітарної допомоги.

Ба більше, вона вважає, що люди критикують владу за корупцію, але самі причетні до неї на всіх рівнях. 

Нагадаємо, що не так давно ми розповідали історію, як українському захиснику порадили відрізати ногу, щоб отримати групу інвалідності. Також розповідалося й про те, чому з Росії втік "двійник" президента України Володимира Зеленського. 

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