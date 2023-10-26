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Украинка, проживавшая в Польше с детства, вернулась домой и пожаловалась на условия в Украине

26 октября 2023 20:17
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Илья Рябинин
редактор
Украинка, проживавшая в Польше с детства, вернулась домой и пожаловалась на условия в Украине
Иллюстративное фото. Источник: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинка, переехавшая в 11 лет в Польшу, а в этом году решившая вернуться в Украину, чтобы начать самостоятельную взрослую жизнь, делится своими впечатлениями от возвращения на родину. Однако девушка столкнулась с непредсказуемыми последствиями.

Об этом сообщают соцсети.

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В Варшаве она работала в банке. Сейчас ей 22 года, после начала войны она решила вернуться к бабушке с дедушкой во Львов и начала поиски работы.

"Первое, что бросается в глаза при поиске работы, — офисы мошеннические, колл-центры. Сайты не верифицируют, кто выставляет объявления, или продают данные. Была шокирована количеством скама, фирм, которые не устраивают официально и без уважения относятся к кандидатам и работникам", — пишет девушка.

Скриншот с видео украинки. Источник: соцсети

Она не понимает, почему официальная переписка с работодателем ведется в мессенджерах, поскольку, по ее словам, так "нет возможности проверить, действительно ли человек представляет компанию, не говоря уже о возможности удалить диалог".

Говорит, удивлена количеством русского языка во Львове — на улице, на собеседованиях, на конференции, в кафе.

Также украинка не понимает, почему публичные люди "давят на людей" с призывом бросать донаты, но не поднимают тему расхищения средств, военной и гуманитарной помощи.

Более того, она считает, что люди критикуют власть за коррупцию, но сами причастны к ней на всех уровнях.

Напомним, что недавно мы рассказывали историю, как украинскому защитнику посоветовали отрезать ногу, чтобы получить группу инвалидности. Также рассказывалось и о том, почему из России скрылся "двойник" президента Украины Владимира Зеленского.

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