Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Історії з життя arrow Українському захиснику порадили відрізати ногу, щоб отримати групу інвалідності: подробиці arrow

Українському захиснику порадили відрізати ногу, щоб отримати групу інвалідності: подробиці

14 жовтня 2023 18:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Українському захиснику порадили відрізати ногу, щоб отримати групу інвалідності: подробиці
Військовий Дмитро Олійник. Фото: Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харкові очільниця обласної медико-соціальної експертної комісії відмовила учасникові бойових дій у зміні групи інвалідності. Вона цинічно заявила, що для цього йому "треба було відрізати ногу".

Про це повідомляє OBOZ.UA.

Читайте також:

Воїну порадили відрізати ногу

Таку "пораду" харків'янин Дмитро Олійник, який був тяжко поранений під час боїв за Харків, отримав після 15 операцій на нозі та експертних висновків, що кінцівка остаточно втратила функціональність.

"Так нащо ти залишав свою ногу? Треба було аби її відрізали, і була б друга група. Так сказала Бунічева Лариса Леонідівна, голова обласної МСЕК. Це так виглядає вдячність людям, які стали на захист держави", — розповів військовий. 

Воїн Дмитро Олійник
Військовий Дмитро Олійник. Фото: Facebook

Ветеран розповів про кричущий випадок на своїй сторінці у Facebook і зазначив, що рішення МСЕК про підвищення групи інвалідності "коштує" кілька тисяч доларів.

"Наш Харківський обласний МСЕК живе за власними законами: дай 3-4 тис. доларів — і буде тобі нормальне рішення. С*ки ви там! Буду оскаржувати та добиватися того, що передбачено законом і совістю!" — обурився воїн.

Скриншот
Пост Дмитра Олійника в Facebook. Фото: скриншот

На ситуацію відреагували в Міністерстві охорони здоров'я: там заявили про початок перевірки Харківської обласної МСЕК та оцінку правомірності рішень цієї комісії щодо встановлення інвалідності.

"Відріж ногу — отримаєш групу", — це не інцидент, це вирок радянській системі. 2025 року МСЕК буде ліквідовано і повністю змінено підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності. Щодо конкретних рішень уже зараз: наступного тижня на Харківську обласну МСЕК у межах рішення РНБО чекає прицільна перевірка", — повідомили у МОЗ.

Раніше військовий Андрій Коновалов розповів, як повернувся до цивільного життя після ампутації.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз