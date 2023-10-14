Українському захиснику порадили відрізати ногу, щоб отримати групу інвалідності: подробиці

Військовий Дмитро Олійник. Фото: Facebook

У Харкові очільниця обласної медико-соціальної експертної комісії відмовила учасникові бойових дій у зміні групи інвалідності. Вона цинічно заявила, що для цього йому "треба було відрізати ногу".

Про це повідомляє OBOZ.UA.

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Таку "пораду" харків'янин Дмитро Олійник, який був тяжко поранений під час боїв за Харків, отримав після 15 операцій на нозі та експертних висновків, що кінцівка остаточно втратила функціональність.

"Так нащо ти залишав свою ногу? Треба було аби її відрізали, і була б друга група. Так сказала Бунічева Лариса Леонідівна, голова обласної МСЕК. Це так виглядає вдячність людям, які стали на захист держави", — розповів військовий.

Військовий Дмитро Олійник. Фото: Facebook

Ветеран розповів про кричущий випадок на своїй сторінці у Facebook і зазначив, що рішення МСЕК про підвищення групи інвалідності "коштує" кілька тисяч доларів.

"Наш Харківський обласний МСЕК живе за власними законами: дай 3-4 тис. доларів — і буде тобі нормальне рішення. С*ки ви там! Буду оскаржувати та добиватися того, що передбачено законом і совістю!" — обурився воїн.

Пост Дмитра Олійника в Facebook. Фото: скриншот

На ситуацію відреагували в Міністерстві охорони здоров'я: там заявили про початок перевірки Харківської обласної МСЕК та оцінку правомірності рішень цієї комісії щодо встановлення інвалідності.

"Відріж ногу — отримаєш групу", — це не інцидент, це вирок радянській системі. 2025 року МСЕК буде ліквідовано і повністю змінено підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності. Щодо конкретних рішень уже зараз: наступного тижня на Харківську обласну МСЕК у межах рішення РНБО чекає прицільна перевірка", — повідомили у МОЗ.

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