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Украинскому защитнику посоветовали отрезать ногу, чтобы получить группу инвалидности: подробности

14 октября 2023 18:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украинскому защитнику посоветовали отрезать ногу, чтобы получить группу инвалидности: подробности
Военный Дмитрий Олейник. Фото: Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харькове глава областной медико-социальной экспертной комиссии отказал участнику боевых действий в смене группы инвалидности. Она цинично заявила, что для этого ему "надо было отрезать ногу".

Об этом сообщает OBOZ.UA

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Воину посоветовали отрезать ногу

Такой "совет" харьковчанин Дмитрий Олейник, тяжело раненный во время боев за Харьков, получил после 15 операций на ноге и экспертных выводов, что концовка окончательно потеряла функциональность.

"Так зачем ты оставлял свою ногу? Надо было, чтобы ее отрезали, и была бы вторая группа. Так сказала Буничева Лариса Леонидовна, глава областной МСЭК. Это так выглядит благодарность людям, вставшим на защиту государства", — рассказал военный.

Воин Дмитрий Олейник
Военный Дмитрий Олейник. Фото: Facebook

Ветеран рассказал о вопиющем случае на своей странице в Facebook и отметил, что решение МСЭК о повышении группы инвалидности "стоит" несколько тысяч долларов.

"Наш Харьковский областной МСЭК живет по собственным законам: дай 3-4 тыс. долларов — и будет тебе нормальное решение. С*ки вы там! Буду обжаловать и добиваться того, что предусмотрено законом и совестью!" — возмутился воин.

Скриншот
Пост Дмитрия Олейника в Facebook. Фото: скриншот

На ситуацию отреагировали в Министерстве здравоохранения: там заявили о начале проверки Харьковской областной МСЭК и оценке правомерности решений этой комиссии по установлению инвалидности.

"Отрежь ногу — получишь группу", — это не инцидент, это приговор советской системе. В 2025 году МСЭК будут ликвидированы и полностью изменены подходы к проведению экспертизы и установлению инвалидности. Относительно конкретных решений уже сейчас: на следующей неделе Харьковскую областную МСЭК в рамках решения СНБО ждет прицельная проверка", — сообщили в Минздраве.

Ранее военный Андрей Коновалов рассказал, как вернулся в гражданскую жизнь после ампутации.

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