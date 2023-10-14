Украинскому защитнику посоветовали отрезать ногу, чтобы получить группу инвалидности: подробности
В Харькове глава областной медико-социальной экспертной комиссии отказал участнику боевых действий в смене группы инвалидности. Она цинично заявила, что для этого ему "надо было отрезать ногу".
Об этом сообщает OBOZ.UA
Воину посоветовали отрезать ногу
Такой "совет" харьковчанин Дмитрий Олейник, тяжело раненный во время боев за Харьков, получил после 15 операций на ноге и экспертных выводов, что концовка окончательно потеряла функциональность.
"Так зачем ты оставлял свою ногу? Надо было, чтобы ее отрезали, и была бы вторая группа. Так сказала Буничева Лариса Леонидовна, глава областной МСЭК. Это так выглядит благодарность людям, вставшим на защиту государства", — рассказал военный.
Ветеран рассказал о вопиющем случае на своей странице в Facebook и отметил, что решение МСЭК о повышении группы инвалидности "стоит" несколько тысяч долларов.
"Наш Харьковский областной МСЭК живет по собственным законам: дай 3-4 тыс. долларов — и будет тебе нормальное решение. С*ки вы там! Буду обжаловать и добиваться того, что предусмотрено законом и совестью!" — возмутился воин.
На ситуацию отреагировали в Министерстве здравоохранения: там заявили о начале проверки Харьковской областной МСЭК и оценке правомерности решений этой комиссии по установлению инвалидности.
"Отрежь ногу — получишь группу", — это не инцидент, это приговор советской системе. В 2025 году МСЭК будут ликвидированы и полностью изменены подходы к проведению экспертизы и установлению инвалидности. Относительно конкретных решений уже сейчас: на следующей неделе Харьковскую областную МСЭК в рамках решения СНБО ждет прицельная проверка", — сообщили в Минздраве.
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