"Там діти були": розвідник про те, як став свідком військових злочинів росіян

Розвідник Роберт. Фото: АрміяInform

Розвідник 128 окремої гірсько-штурмової бригади 24-річний Роберт вже шість років захищає рідну країну на фронті. До роботи у розвідці він проходив службу у бригаді стрільцем та навідником БМП.

Про свій бойовий шлях та нове амплуа, яке Роберт освоює після поранення, він розповів в інтерв'ю АрміяInform.

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Як отримав поранення

"У дворі будинку (після ворожого обстрілу. — Ред.) почалася сильна пожежа. Щоб не задихнутися від диму та не бути похованим живцем у підвалі, нам із хлопцями довелося прориватися прямо крізь стіну вогню. Я, коли підбіг до машини, яка нас забирала, не міг відчинити двері, тож відірвав ручку, під адреналіном ще був. Мені "пощастило" найбільше за інших: обгоріли тільки рука та пів обличчя", ― розповів Роберт про своє поранення, яке отримав на околицях Бахмута у вересні 2022.

Початок повномасштабної війни

До роботи розвідником, він служив у бригаді стрільцем та навідником БМП. Під час початку повномасштабного вторгнення він був на сході країни. На тому ж місці керував безпілотником та передавав всі дані про ворога.

"Тоді в нас ще не було ні старлінків, ні "Кропиви", ні зв’язку нормального. Де були висоти, "злітав", телефонував командиру, передавав координати, згортався і біг на іншу точку працювати. За два тижні з піхоти мене забрали в розвідку", ― зауважив військовий.

Розвідник Роберт. Фото: АрміяInform

Який день запам'ятався найбільше

За його словами, найпам'ятніший день для нього — це масштабне знищення техніки окупантів та живої сили ворога.

"На Донеччині коригував наші "Урагани" по одному з угруповань ворога, що мало десь 30 одиниць легкоброньованої техніки. Тоді евакуюватися вдалось близько 10 машинам окупантів, але дві вже під час втечі задимілися, ще одна лишилася посеред поля. Друга ДРГ противника була трохи "жорсткіша", там уже здебільшого були танки. Бачив, що не один я по ній здійснював коригування вогню. Ми відпрацювали дуже ефективно, знищили купу цілей ворога: танки, міномети, арту. Але окупанти, як дурні, лізли й лізли", ― зазначив Роберт.

Військові злочини росіян

Крім того, йому довелося стати свідком одного із військових злочинів російських окупантів. Мирні жителі мали евакуюватися з Волновахи та інших населених пунктів поблизу, але російські терористи проводили розвідку з дрона і заряджали гармати.

"Окупанти бачили, що по вулицях йдуть люди. А коли в центрі міста вже зібралось багатенько мешканців, ці нелюди почали артобстріл… Просто все рівняли із землею. Там діти були, старенькі люди, молодь… Коли я побачив наслідки обстрілів, вирішив, що артилеристів у полон я б не брав", ― додав він.

Написання книги

Роберт записує нотатки під час того, як воює на фронті, а саме про Зайцеве, Волноваху, Білогорівку, Бахмут та інші гарячі точки. Після цього він планує видати книгу.

Розвідник Роберт з побратимом. Фото: АрміяInform

Наразі після важкого поранення та реабілітації військовий почав займатися фотографією, він робить світлини своєї 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ.

Нагадаємо, раніше до Ізмаїла з російського полону повернувся захисник Зміїного. Прикордонника Анатолія Кондратюка зустріли всі небайдужі у рідному місті.