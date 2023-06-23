Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Історії з життя arrow Захисник Зміїного, який був у полоні 14 місяців, повернувся до рідного Ізмаїла arrow

Захисник Зміїного, який був у полоні 14 місяців, повернувся до рідного Ізмаїла

23 червня 2023 19:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Захисник Зміїного, який був у полоні 14 місяців, повернувся до рідного Ізмаїла
Анатолій Кондратюк. Фото: скриншот з відео ДПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

До Ізмаїла з російського полону повернувся захисник Зміїного. Прикордонника Анатолія Кондратюка зустріли всі небайдужі у рідному місті.

Відповідне відео опублікували в ДПСУ.

Читайте також:

Відомо, що він 14 місяців перебував у ворожому полоні, ще протягом трьох проходив реабілітацію. 

Військового зустріли рідні, побратими, друзі й волонтери з квітами на міцними обіймами. 

"Коли побачив вивіску "Україна", був готовий цілувати землю", — розповів захисник Зміїного про повернення з полону.

Перебування у російському полоні

Раніше соліст гурту Quest Pistols Антон Савлєпов розповів про сімейну трагедію. Його брат тривалий час перебуває у російському полоні.

"Я особисто знаю, як важко знайти хоча б будь-яку інформацію про полонених цивільних. Їх майже не обмінюють, вони рідко потрапляють у списки і за документами вони фактично навіть не полонені. Наші родичі, громадяни та патріоти, просто зникли безвісти", — зізнається музикант.

За словами Антона, важка трагедія не оминула і його родину.

"Ми вже більше року нічого не чули про Сергія. Так, мій брат, цивільний полонений. Такий само, як і багато-багато інших наших співвітчизників, які просто хотіли жити в Україні під українським прапором", — ділиться Савлєпов.

Нагадаємо, раніше полонений російський військовий заявив, що не хоче повертатися додому. А навіть якщо його і обміняють, він обов’язково втече назад до України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB