Захисник Зміїного, який був у полоні 14 місяців, повернувся до рідного Ізмаїла

Анатолій Кондратюк. Фото: скриншот з відео ДПСУ

До Ізмаїла з російського полону повернувся захисник Зміїного. Прикордонника Анатолія Кондратюка зустріли всі небайдужі у рідному місті.

Відповідне відео опублікували в ДПСУ.

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Відомо, що він 14 місяців перебував у ворожому полоні, ще протягом трьох проходив реабілітацію.

Військового зустріли рідні, побратими, друзі й волонтери з квітами на міцними обіймами.

"Коли побачив вивіску "Україна", був готовий цілувати землю", — розповів захисник Зміїного про повернення з полону.

Перебування у російському полоні

Раніше соліст гурту Quest Pistols Антон Савлєпов розповів про сімейну трагедію. Його брат тривалий час перебуває у російському полоні.

"Я особисто знаю, як важко знайти хоча б будь-яку інформацію про полонених цивільних. Їх майже не обмінюють, вони рідко потрапляють у списки і за документами вони фактично навіть не полонені. Наші родичі, громадяни та патріоти, просто зникли безвісти", — зізнається музикант.

За словами Антона, важка трагедія не оминула і його родину.

"Ми вже більше року нічого не чули про Сергія. Так, мій брат, цивільний полонений. Такий само, як і багато-багато інших наших співвітчизників, які просто хотіли жити в Україні під українським прапором", — ділиться Савлєпов.

Нагадаємо, раніше полонений російський військовий заявив, що не хоче повертатися додому. А навіть якщо його і обміняють, він обов’язково втече назад до України.