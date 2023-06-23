Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Истории из жизни arrow Защитник Змеиного, который был в плену 14 месяцев, вернулся в родной Измаил arrow

Защитник Змеиного, который был в плену 14 месяцев, вернулся в родной Измаил

23 июня 2023 19:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Защитник Змеиного, который был в плену 14 месяцев, вернулся в родной Измаил
Анатолий Кондратюк. Фото: скриншот из видео ГНСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Измаил из российского плена вернулся защитник Змеиного. Пограничника Анатолия Кондратюка встретили все неравнодушные в родном городе.

Соответствующее видео было опубликовано в ГНСУ.

Читайте также:

Известно, что он 14 месяцев находился во вражеском плену, еще 3 месяца проходил реабилитацию.

Военного встретили родные, собратья, друзья и волонтеры с цветами и крепкими объятиями.

"Когда увидел вывеску "Украина", был готов целовать землю", — рассказал защитник Змеиного о возвращении из плена.

Пребывание в российском плену

Ранее солист группы Quest Pistols Антон Савлепов рассказал о семейной трагедии. Его брат долгое время находится в российском плену.

"Я лично знаю, как трудно найти хотя бы любую информацию о пленных гражданских. Их почти не обменивают, они редко попадают в списки и по документам они фактически даже не пленные. Наши родственники, граждане и патриоты просто пропали без вести", — признается музыкант.

По словам Антона, тяжелая трагедия не обошла стороной и его семью.

"Мы уже больше года ничего не слышали о Сергее. Да, мой брат, гражданский пленный. Такой же, как и многие другие соотечественники, которые просто хотели жить в Украине под украинским флагом", — делится Савлепов.

Напомним, ранее пленный российский военный заявил, что не хочет возвращаться домой. А даже если его и обменяют, он обязательно вернется обратно в Украину.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас