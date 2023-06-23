Защитник Змеиного, который был в плену 14 месяцев, вернулся в родной Измаил

Анатолий Кондратюк. Фото: скриншот из видео ГНСУ

В Измаил из российского плена вернулся защитник Змеиного. Пограничника Анатолия Кондратюка встретили все неравнодушные в родном городе.

Соответствующее видео было опубликовано в ГНСУ.

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Известно, что он 14 месяцев находился во вражеском плену, еще 3 месяца проходил реабилитацию.

Военного встретили родные, собратья, друзья и волонтеры с цветами и крепкими объятиями.

"Когда увидел вывеску "Украина", был готов целовать землю", — рассказал защитник Змеиного о возвращении из плена.

Пребывание в российском плену

Ранее солист группы Quest Pistols Антон Савлепов рассказал о семейной трагедии. Его брат долгое время находится в российском плену.

"Я лично знаю, как трудно найти хотя бы любую информацию о пленных гражданских. Их почти не обменивают, они редко попадают в списки и по документам они фактически даже не пленные. Наши родственники, граждане и патриоты просто пропали без вести", — признается музыкант.

По словам Антона, тяжелая трагедия не обошла стороной и его семью.

"Мы уже больше года ничего не слышали о Сергее. Да, мой брат, гражданский пленный. Такой же, как и многие другие соотечественники, которые просто хотели жить в Украине под украинским флагом", — делится Савлепов.

Напомним, ранее пленный российский военный заявил, что не хочет возвращаться домой. А даже если его и обменяют, он обязательно вернется обратно в Украину.