"Там дети были": разведчик о том, как стал свидетелем военных преступлений россиян

Разведчик Роберт. Фото: АрмияInform

Разведчик 128-й отдельной горно-штурмовой бригады 24-летний Роберт уже шесть лет защищает родную страну на фронте. До работы в разведке он проходил службу в бригаде стрелком и наводчиком БМП.

О своем боевом пути и новом амплуа, которое Роберт осваивает после ранения, он рассказал в интервью АрмияInform.

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Как получил ранение

"Во дворе дома (после вражеского обстрела. — Ред.) начался сильный пожар. Чтобы не задохнуться от дыма и не быть погребенным живьем в подвале, нам с ребятами пришлось прорываться сквозь стену огня. Я, когда подбежал к машине, которая нас забирала, не мог открыть дверь, поэтому оторвал ручку, под адреналином еще был. Мне "повезло" больше других: обгорели только рука и пол лица", — рассказал Роберт о своем ранении, которое получил в окрестностях Бахмута в сентябре 2022 года.

Начало полномасштабной войны

Для работы разведчиком, он служил в бригаде стрелком и наводчиком БМП. Во время начала полномасштабного вторжения он находился на Востоке страны. На том же месте руководил беспилотником и передавал все сведения о враге.

"Тогда у нас еще не было ни старлинков, ни "Кропивы", ни связи нормальной. Где были высоты, "взлетал", звонил по телефону командиру, передавал координаты, сворачивался и бежал на другую точку работать. Через две недели из пехоты меня забрали в разведку", ― заметил военный.

Разведчик Роберт. Фото: АрмияInform

Какой день запомнился больше всего

По его словам, самый памятный день для него — это масштабное уничтожение техники оккупантов и живой силы врага.

"В Донецкой области корректировал наши "Ураганы" по одной из группировок врага, что имело где-то 30 единиц легкобронированной техники. Тогда эвакуироваться удалось около 10 машин оккупантов, но две уже во время побега задымились, еще одна осталась посреди поля. Вторая ДРГ противника была немного "жестче", там уже большей частью были танки. Видел, что не один я по ней осуществлял корректировку огня. Мы отработали очень эффективно, уничтожили кучу целей врага: танки, минометы, арта. Но оккупанты, как дураки, лезли и лезли", ― отметил Роберт.

Военные преступления россиян

Кроме того, ему пришлось стать свидетелем одного из военных преступлений российских оккупантов. Мирные жители должны были эвакуироваться из Волновахи и других населенных пунктов поблизости, но российские террористы проводили разведку из дрона и заряжали пушки.

"Оккупанты видели, что по улицам идут люди. А когда в центре города уже собралось много жителей, эти изверги начали артобстрел... Просто все ровняли с землей. Там дети были, старики, молодежь... Когда я увидел последствия обстрелов, решил, что артиллеристов в плен я бы не брал", — добавил он.

Написание книги

Роберт записывает заметки во время того, как воюет на фронте, а именно о Зайцевом, Волновахе, Белогоровке, Бахмуте и других горячих точках. После этого он планирует издать книгу.

Разведчик Роберт с собратьем. Фото: АрмияInform

После тяжелого ранения и реабилитации военный начал заниматься фотографией, он делает фотографии своей 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

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