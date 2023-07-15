Скандал у Польщі: тернополянку переслідували п’яні українофоби

Жертвою агресії стала 45-річна Надія з трьома дітьми. Фото: nto.pl

У Польщі зчинився скандал. В Ополе подружжя віком 25-27 років привселюдно ображали українку. Чоловік та жінка були п'яні та агресивні: ледь не побили тернополянку та її трьох дітей.

Поліція Ополя наразі розшукує зловмисників. Про це пише видання nto.pl.

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Повідомляється, що жертвою агресіїї стала 45-річна Надія разом із трьома дітьми. Відомо, що тернополянка кілька років працює прибиральницею у цьому польському місті. Діти приїхали до неї на канікули.

Сам прикрий випадок стався 6 липня, коли жінка гуляла зі своїми дітьми містом. І коли поверталися домому, то натрапили на агресивно налаштоване подружжя. Вони чули, як жінка розмовляла з дітьми українською, і це їм не сподобалося.

"Хіба ви українці", "Путін вас роз***", "ви приїхали сюди за 500+", — кричала жінка.

"Кур*** український", "вип***", — вигукував чоловік.

Обоє були агресивно налаштовані та перегородили дорогу матері та дітям, щоб ті не змогли повернутися додому. В якийсь момент вони відштовхнули 45-річну жінку, а потім пішли до магазину за горілкою.

Пані Надія викликала поліцію і стала чекати на правоохоронців. Кривдники все одно їх не полишили. Жінка розповідає, що хлопець махав пляшкою в обличчя і казав вийти із зупинки. Він вигукував "Слава Путіну і Україну до біса". Показував красномовний жест із середнім пальцем.

Жінка з дітьми у Польщі. Фото: nto.pl

Покарання для зловмисників

Про інцидент пані Надія повідомила не лише в поліцію, а й у прокуратуру. Зловмисникам загрожує до 3 років позбавлення волі.

Жінка з дітьми у Польщі. Фото: nto.pl

Нагадаємо, деякі українські біженці у Польщі можуть втратити статус тимчасового захисту. Внаслідок цього вони втрачають щомісячні виплати на дітей у розмірі 500 злотих та інші пільги.

Українські біженці можуть перевірити свій статус. Для цього потрібно зайти на сайт gov.pl у розділ "Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL". Після цього слід вказати дані довіреного профілю або облікового запису в банку.