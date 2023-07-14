Втрата статусу UKR: що робити біженцям у Польщі під час ануляції тимчасового захисту

Українські біженці. Фото: УНІАН

Деякі українські біженці у Польщі можуть втратити статус тимчасового захисту. Внаслідок цього вони втрачають щомісячні виплати на дітей у розмірі 500 злотих та інші пільги. Біженцям з України варто знати, що робити у таких випадках.

Про це повідомляє Yavp.pl.

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Чому біженці можуть втратити статус UKR

Згідно зі змінами у законі про допомогу українцям у зв’язку зі збройним конфліктом, які ухвалили у 2023 році, доступ до інформації Прикордонної служби про історію перетину кордону біженцями з України отримують ZUS (Управління соціального страхування) та інші муніципальні установи. Ці зміни відбулися для запобігання незаконного отримання виплат, коли біженці вже виїхали з Польщі.

Українці зі статусом тимчасового захисту можуть покинути територію країни без наслідків не понад, ніж на 30 днів. Однак були випадки, коли дитина втрачала статус UKR під час постійного перебування у Польщі.

Інколи ануляція відбувається без відома людей.

Що кажуть польські чиновники

Скарги біженців щодо ануляції статусу змусили польського омбудсмена звернутися до уряду для врегулювання цієї процедури.

Управління, які реєструють PESEL UKR, радять українцям:

під час перетину кордону Польщі та України щоразу вимагати від польської Прикордонної служби підтвердження перетину кордону в проїзних документах;

після повернення до Польщі перевіряти у державних реєстрах, чи зазначений правильний статус;

якщо виникають сумніви, особисто зв’язуватися з управлінням гміни і надавати документи, які підтверджують перетин кордону.

Прикордонники також радять біженцям, які повертаються до Польщі, повідомляти про в’їзд до країни у зв’язку з користуванням тимчасовим захистом під час проходження паспортного контролю.

Якщо ж ZUS відмовляє виплачувати допомогу, це можна оскаржити у керівника установи протягом 14 днів із моменту вручення рішення.

Робота ZUS у Польщі. Фото: facebook.com/Arodowiskowy-Dom-Samopomoc

Як перевірити статус UKR

Українські біженці можуть перевірити свій статус. Для цього потрібно зайти на сайт gov.pl у розділ "Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL". Після цього слід вказати дані довіреного профілю або облікового запису в банку.

До того ж потрібно підписати згоду цифровим підписом. Для вас відкриється вікно з даними користувача в реєстрі PESEL. Звертайте увагу на пункт "Status cudzoziemca". Якщо напроти нього стоїть прочерк — зі статусом UKR все добре.

Нагадаємо, український державний бюджет збідніє на 113 млрд доларів у випадку неповернення громадян, які виїхали за кордон через війну. Йдеться про суму недоотриманого ВВП за десять років.