Потеря статуса UKR: что делать беженцам в Польше при аннуляции временной защиты

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Некоторые украинские беженцы в Польше могут лишиться статуса временной защиты. В результате они теряют ежемесячные выплаты на детей в размере 500 злотых и другие льготы. Беженцам из Украины следует знать, что делать в таких случаях.

Об этом сообщает Yavp.pl.

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Почему беженцы могут потерять статус UKR

Согласно изменениям в законе о помощи украинцам в связи с вооруженным конфликтом, которые приняли в 2023 году, доступ к информации Пограничной службы об истории пересечения границы беженцами из Украины получают ZUS (Управление социального страхования) и другие муниципальные учреждения. Эти изменения произошли для предотвращения незаконного получения выплат, когда беженцы уже выехали из Польши.

Украинцы со статусом временной защиты могут покинуть территорию страны без последствий не более чем на 30 дней. Однако были случаи, когда ребенок терял статус UKR во время постоянного пребывания в Польше.

Иногда аннуляция происходит без ведома людей.

Что говорят польские чиновники

Жалобы беженцев по поводу аннуляции статуса заставили польского омбудсмена обратиться к правительству для урегулирования этой процедуры.

Управление, регистрирующее PESEL UKR, советуют украинцам:

при пересечении границы Польши и Украины требовать от польской Пограничной службы подтверждение пересечения границы в проездных документах;

по возвращении в Польшу проверять в государственных реестрах, указан ли правильный статус;

если возникают сомнения, лично связываться с управлением гмины и предоставлять документы, подтверждающие пересечение границы.

Пограничники также советуют возвращающимся в Польшу беженцам сообщать о въезде в страну в связи с пользованием временной защитой во время прохождения паспортного контроля.

Если ZUS отказывает выплачивать помощь, это можно обжаловать у руководителя учреждения в течение 14 дней с момента вручения решения.

Работа ZUS в Польше. Фото: facebook.com/Arodowiskowy-Dom-Samopomoc

Как проверить статус UKR

Украинские беженцы могут проверить свой статус. Для этого нужно зайти на сайт gov.pl в раздел "Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL". После этого следует указать данные доверенного профиля или аккаунта в банке.

К тому же нужно подписать согласие цифровой подписью. Вам откроется окно с данными пользователя в реестре PESEL. Обратите внимание на пункт "Status cizoziemca". Если напротив него стоит прочерк — со статусом UKR все хорошо.

Напомним, украинский государственный бюджет обеднеет на 113 млрд долларов в случае невозврата граждан, выехавших за границу из-за войны. Речь идет о сумме недополученного ВВП за десять лет.