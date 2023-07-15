Скандал в Польше: тернополянку преследовали пьяные украинофобы

Жертвой агрессии стала 45-летняя Надежда с тремя детьми. Фото: nto.pl

В Польше разразился скандал. В Ополе супруги в возрасте 25-27 лет публично оскорбляли украинку. Мужчина и женщина были пьяны и агрессивны: чуть не избили тернополянку и ее троих детей.

Полиция Ополя сейчас разыскивает злоумышленников. Об этом пишет издание nto.pl.

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В Польше оскорбили украинку с тремя детьми

Сообщается, что жертвой агрессии стала 45-летняя Надежда вместе с тремя детьми. Известно, что жительница Тернополя несколько лет работает уборщицей в этом польском городе. Дети приехали к ней на каникулы.

Сам досадный случай произошел 6 июля, когда женщина гуляла со своими детьми по городу. И когда возвращались домой, то наткнулись на агрессивно настроенную парочку. Те слышали, как женщина разговаривала с детьми на украинском и это им не понравилось.

"Разве вы украинцы", "Путин вас раз***", "вы приехали сюда за 500+", — кричала женщина.

"Кур*** украинский", "вып***", —- восклицал мужчина.

Оба были агрессивно настроены и преградили дорогу матери и детям, чтобы те не смогли вернуться домой. В какой-то момент они оттолкнули 45-летнюю женщину, а затем пошли в магазин за водкой.

Надежда вызвала полицию и стала ждать правоохранителей. Обидчики все равно их не оставили. Женщина рассказывает, что парень махал бутылкой в лицо и говорил выйти из остановки. Он восклицал "Слава Путину и Украину к черту". Показывал красноречивый жест со средним пальцем.

Женщина с детьми в Польше. Фото: nto.pl

Наказание для злоумышленников

Об инциденте Надежда сообщила не только в полицию, но и в прокуратуру. Злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.

Женщина с детьми в Польше. Фото: nto.pl

Напомним, некоторые украинские беженцы в Польше могут потерять статус временной защиты. В результате они теряют ежемесячные выплаты на детей в размере 500 злотых и другие льготы.

Украинские беженцы могут проверить свой статус. Для этого нужно зайти на сайт gov.pl в раздел "Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL". После этого следует указать данные доверенного профиля или аккаунта в банке.