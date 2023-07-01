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Розбагатіло щойно народившись: немовля отримало будинок та 2 млн доларів

1 липня 2023 04:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Розбагатіло щойно народившись: немовля отримало будинок та 2 млн доларів
Донька та новонароджена онучка Баррі Дрюїтт-Барлоу. Фото: instagram.com/donbarrie1
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Новонароджена раптово розбагатіла, отримавши будинок у 1,2 млн дол. та ще 6 млн на рахунок. Це завдяки щедрості британського дідусі-мультимільйонера Баррі Дрюїтт-Барлоу, чиї статки перевищують 240 млн дол.

Про це повідомляє ladbible.com.

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"Наша перша онука і нова принцеса, яку треба розпестити. Я щойно купив їй новий будинок і доручив команді дизайнерів інтер'єру повністю відремонтувати його для неї", — зазначив дідусь новонародженої дівчинки.

Донька та новонароджена онучка Баррі Дрюїтт-Барлоу. Фото: instagram.com/donbarrie1

Баррі разом із його колишнім чоловіком Тоні заробив мільйони на підприємствах, зокрема на агентстві сурогатного материнства, що допомагає людям найняти сурогатну матір, яка виносить дитину від їхнього імені.

Баррі та Тоні стали першою парою в Великій Британії, яка народила дитину через сурогатне материнство.

"Я народився у дуже бідних батьків у муніципальному будинку Лонгсайте. Мені ніхто нічого не передав. Це мої гроші — іноді я працюю до 20 години на день, а тепер я хочу купувати речі для своїх дітей", — зізнався Баррі.

Дідусь новонародженої дівчинки Баррі Дрюїтт-Барлоу. Фото: instagram.com/donbarrie1

Нагадаємо, що іспанець Крістіан Родрігес встановив ще один світовий рекорд. Він пробіг стометрівку на високих підборах. Крістіан показав час 12,82 секунд.

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