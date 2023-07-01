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Разбогател только что родившись: младенец получил дом и 2 млн долларов

1 июля 2023 04:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Разбогател только что родившись: младенец получил дом и 2 млн долларов
Дочь и новорожденная внучка Барри Дрюитт-Барлоу. Фото: instagram.com/donbarrie1
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Новорожденная внезапно разбогатела, получив дом в 1,2 млн дол. и еще 6 млн на счет. Это благодаря щедрости британского дедушки-мультимиллионера Барри Дрюитт-Барлоу, чье состояние превышает 240 млн дол.

Об этом сообщает ladbible.com.

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"Наша первая внучка и новая принцесса, которую нужно избаловать. Я только что купил ей новый дом и поручил команде дизайнеров интерьера полностью отремонтировать его для нее", — отметил дедушка новорожденной девочки.

Дочь и новорожденная внучка Барри Дрюитт-Барлоу. Фото: instagram.com/donbarrie1

Барри вместе с его бывшим мужем Тони заработал миллионы на предприятиях, в том числе на агентстве суррогатного материнства, которое помогает людям нанять суррогатную мать, что выносит ребенка от их имени.

Барри и Тони стали первой парой в Великобритании, родившей ребенка из-за суррогатного материнства.

"Я родился у очень бедных родителей в муниципальном доме Лонгсайте. Мне никто ничего не передал. Это мои деньги — иногда я работаю до 20 часов в день, а теперь я хочу покупать вещи для своих детей", — признался Барри.

Дедушка новорожденной Барри Дрюитт-Барлоу. Фото: instagram.com/donbarrie1

Напомним, что испанец Кристиан Родригес установил еще один мировой рекорд. Он пробежал стометровку на высоком каблуке. Кристиан показал время 12,82 секунды.

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