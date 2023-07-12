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Прожити на скелі безлюдьком 60 днів: чому це не вдалося британцю

12 липня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Прожити на скелі безлюдьком 60 днів: чому це не вдалося британцю
Британець Кем Кемерон. Фото: ВВС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Заради благодійності ветеран британської армії Кем Кемерон планував провести 60 днів на непридатній для життя безлюдній скелі Рокол. Але це йому не вдалося.

Тепер він знову туди збирається. Про це пише агенція ВВС.

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Британець хотів прожити на безлюдній скелі 60 днів, але за 32 дні його самого потрібно було рятувати. Почався сильний шторм і чоловік покликав на допомогу. 

Здійнявся сильний вітер, він дув зі швидкістю 46 км/год. Його намет був зіпсований, тож перебувати далі на скелі було неможливо.

Намет на скелі. Фото: ВВС

Кем Кемерон розповів журналістам, що хотів перевершити світового рекордсмена Ніка Хенкока, який прожив на Роколі 45 днів у 2014 році.

Але цього разу у нього була благородна мета — хотів побити рекорд перебування на скелі у Північній Атлантиці та зібрати гроші для ветеранських організацій.

"Я спостерігав за Ніком Хенкоком під час його спроби, і мені здалося, що це дуже складно — знаєте, треба бути несповна розуму, щоб зробити щось подібне. І це було зі мною, я був буквально несповна розуму", — заявив Кем Кемерон.

Британець Кем Кемерон. Фото: ВВС

Він розповів, на скелі він знімав документальний фільм, спростерігав за китами і зовсім не нудьгував. 

Також британець припускає, що може спробувати вдруге підкорити Рокол.

Скеля Рокол. Фото: ВВС

Нагадаємо, британський альпініст Кентон Кул встановив рекорд за кількістю сходжень людьми на гірську вершину. Він вкотре підкорив найвищу гору світу Еверест. Тепер на його рахунку 17 підйомів. 

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