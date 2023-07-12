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Прожить на скале без людей 60 дней: почему это не удалось британцу

12 июля 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Прожить на скале без людей 60 дней: почему это не удалось британцу
Британец Кэм Кэмерон. Фото: BBC
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ради благотворительности ветеран британской армии Кэм Кэмерон планировал провести 60 дней на непригодной для жизни безлюдной скале Рокол. Но это ему не удалось.

Теперь он снова туда собирается. Об этом пишет агентство BBC.

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Британец хотел прожить на безлюдной скале 60 дней, но через 32 дня его самого нужно было спасать. Начался сильный шторм, и мужчина позвал на помощь.

Поднялся сильный ветер, он дул со скоростью 46 км/ч. Его палатка была испорчена, поэтому находиться дальше на скале было невозможно.

Палатка на скале. Фото: BBC

Кэм Кэмерон рассказал журналистам, что хотел превзойти мирового рекордсмена Ника Хэнкока, который прожил на Роколе 45 дней в 2014 году.

Но на этот раз у него была благородная цель — хотел побить рекорд пребывания на скале в Северной Атлантике и собрать деньги для ветеранских организаций.

"Я наблюдал за Ником Хэнкоком во время его попытки, и мне показалось, что это очень сложно — знаете, надо быть не в своем уме, чтобы сделать что-то подобное. И это было со мной, я был буквально не в своем уме", — заявил Кэм Кэмерон.

Британец Кэм Кэмерон. Фото: BBC

Он рассказал, на скале он снимал документальный фильм, наблюдал за китами и совсем не скучал.

Также британец предполагает, что может попытаться во второй раз покорить Рокол.

Скала Рокол. Фото: BBC

Напомним, британский альпинист Кентон Кулл установил рекорд по количеству восхождений людьми на горную вершину. Он еще раз покорил самую высокую гору мира Эверест. Теперь на его счету 17 подъемов.

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