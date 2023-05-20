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Підкорив вершину: британський альпініст піднявся на Еверест 17-й раз

20 травня 2023 04:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Підкорив вершину: британський альпініст піднявся на Еверест 17-й раз
Найвища гора світу. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Еверест — найвища точка Землі, тож не дивно, що гора приваблює до себе багатьох альпіністів, які хочуть її підкорити. Британський альпініст Кентон Кул встановив рекорд за кількістю сходжень людьми на гірську вершину. Днями він вкотре підкорив найвищу гору світу Еверест.

Тепер на його рахунку 17-й підйомів. Про це повідомляє видання Associated Press.

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Зазначається, що британець досяг вершини разом із місцевим гідом Дорджі Г’єлзеном Шерпою, який сам неодноразово підіймався на Еверест та земляком Річардом Вокером.

"Умови під час підйому на вершину були неймовірно холодними, що призвело до численних технічних збоїв із відключенням трекера/комунікацій", — йдеться у дописі Кула в Instagram.

Британський альпініст Кентон Кул. Фото: AP

Як зазначають у виданні, найчастіше на Еверест піднімаються у травні.

Що відомо про Еверест

Еверест — найвища вершина земної кулі, розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Її висота становить 8848,86 метри над рівнем моря. 

Гора розташована на кордоні між Тибетським автономним районом (округ Шигацзе) в Китаї і зоною Сагарматха (район Солу Кхумбу) у Непалі. Пік здіймається на 8848 метрів над рівнем моря в гірському масиві Гімалаїв Маланґур Гімал і є найвищою точкою світу та найвищою з семи вершин.

Нагадаємо, астронавт NASA Марк Ванде Хей зробив приголомшливий знімок гори Еверест, перебуваючи на борту Міжнародної космічної станції.

 

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